Рижане обеспокоены тем, что утки столицы перекормлены

Наталия из Риги, которая вместе со своим сыном регулярно кормят уток на променаде в Кенгарагсе. Женщина считает, что для уток это один из, если не единственный источник корма.

"Может быть летом птицы немного прибавляют в весе. Но в это время года - не думаю. Пищи нет вовсе. Им достается только то, что дают люди. Зимой нужно обязательно помогать животным", - сказала Наталья.

Как отмечают специалисты, часть правды в словах Натальи есть. Плохо только то, что птицы привыкли к кормлению и не улетают. Но мнение специалистов совпадает, что лучше всего птиц и уток кормить белым хлебом, поскольку в нём полно калорий. Но самое главное - уток и лебедей невозможно перекормить. Эти птицы едят ровно столько, сколько им необходимо.

Председатель правления Рижского зоопарка Ингмар Лидака также согласен с мнением специалистов. Благодаря белому хлебу птицы зимой могут согреться, так как им нужно терять много энергии.