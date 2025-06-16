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Коалиция выдвинула на пост председателя ЦИК Звиедриса

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На пост председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) правящая коалиция решила выдвинуть главу Рижской избирательной комиссии Мариса Звиедриса, рассказал агентству LETA руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц.

Он отметил, что и в коалиции, и в парламенте в целом царило единство в понимании того, что на пост главы ЦИК должен быть выдвинут человек с практическим опытом организации выборов.

"Это означает, что кандидат должен иметь опыт избирательного процесса с организационной стороны: уметь считать голоса, организовывать работу избирательных участков и обеспечивать ход процесса", - подчеркнул Юревиц.

Учитывая то, что кандидат должен быть готов начать работу немедленно, поскольку через год с небольшим состоятся выборы в Сейм, коалиционные фракции, а также часть оппозиции готовы выдвинуть и поддержать такого кандидата, подчеркнул Юревиц.

Депутаты Сейма примут решение об утверждении нового председателя ЦИК на посту на заседании в четверг, 19 июня.

Как сообщалось, нового руководителя ЦИК предстоит выбрать в связи с тем, что в отставку подала ее предыдущая глава Кристине Саулите, взяв на себя ответственность за технические сбои во время выборов.

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