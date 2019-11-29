Число заболевших кишечной инфекцией в Лиепае возросло до 112 человек

SPKC сообщает, что 88 заболевших работают в двух предприятиях по адресу Зиемелю, 19. В свою очередь сегодня, 29 ноября, была получена информация, что 20 заболевших, которые работают в двух предприятиях на улице Капседес, 2. Они поели в ресторане Daily, принадлежащем Baltic Restaurants Latvia.

Четырем заболевшим потребовалась помощь стационара, остальные лечатся амбулаторно.

Ранее сообщалось, что в Лиепае острой кишечной инфекцией заболели 70 человек. Все они ели в обеденном ресторане Baltic Restaurants, который находится на территории предприятия Lauma Fabrics.

Представитель PVD Илзе Мейстере сообщила агентству LETA, что после того, как несколько работников не пришли на работу из-за плохого самочувствия после обеда в Baltic Restaurants Latvia, руководство Lauma Lingerie и Baltic Restaurants Latvia одновременно известило PVD о сложившейся ситуации.

Также Матисоне сообщила, что обеденный ресторан Baltic Restaurants посещают также сотрудники Lauma Fabrics, где заболевших больше.