Число заболевших кишечной инфекцией в Лиепае возросло до 112 человек

Продолжая эпидемиологическое расследование, эпидемиологи получили информацию о 112 заболевших острой кишечной инфекцией в Лиепае. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя Центра контроля и профилактики заболевания (SPKC) Илзе Арайю.
SPKC сообщает, что 88 заболевших работают в двух предприятиях по адресу Зиемелю, 19. В свою очередь сегодня, 29 ноября, была получена информация, что 20 заболевших, которые работают в двух предприятиях на улице Капседес, 2. Они поели в ресторане Daily, принадлежащем Baltic Restaurants Latvia.
Четырем заболевшим потребовалась помощь стационара, остальные лечатся амбулаторно.
Ранее сообщалось, что в Лиепае острой кишечной инфекцией заболели 70 человек. Все они ели в обеденном ресторане Baltic Restaurants, который находится на территории предприятия Lauma Fabrics.
Представитель PVD Илзе Мейстере сообщила агентству LETA, что после того, как несколько работников не пришли на работу из-за плохого самочувствия после обеда в Baltic Restaurants Latvia, руководство Lauma Lingerie и Baltic Restaurants Latvia одновременно известило PVD о сложившейся ситуации.
Также Матисоне сообщила, что обеденный ресторан Baltic Restaurants посещают также сотрудники Lauma Fabrics, где заболевших больше.
Напомним, PVD ранее выявила в ресторане нарушения общих требований гигиены. Взяты образцы продуктов и смывы для лабораторного исследования. Результаты анализов будут известны не ранее середины будущей недели, сообщила представитель PVD Илзе Мейстере. Пока нельзя утверждать, что заболевание связано с продуктами питания.