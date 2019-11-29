Пт, 29.11.2019
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Полиция ищет пропавшую без вести пенсионерку

ФОТО: facebook.com/Valsts.policija

Управление Криминальной полиции Рижского региона ищет пропавшую без вести Валентину Суботу 1940 года рождения. Последний раз она выходила на связь с родными в августе этого года. 

Приметы женщины: рост 168 см, худощавое телосложение, длинные седые волосы. 

Возможно, на ней была тёмно-зелёная куртка по колено. Может находиться в районе Рижского Центрального рынка.

Всех, кто может обладать информацией о местонахождении женщины, просят звонить в полицию по номерам телефонов 67086610 или 110, или обращаться в ближайший участок полиции. 

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