"Это невероятно!": дизайнер из Латвии получила 50 000 евро на премии H&M в Берлине

Сабине закончила Королевскую академию изящных искусств в Антверпене. Ее выбрала группа экспертов из индустрии моды. На создание коллекции Сабине вдохновило латвийское ремесленничество, дизайнер получила приз - 50 000 евро.

H&M считает, что необходимо помогать молодым талантам. Сейчас, когда H&M Design Award проводится уже девять лет, награда считается одним из наиболее известных модных призов в мире. Этот приз сильно помогает выпускникам дизайнерских школ в начале карьеры.

"Это невероятно. Получение H&M Design Award - это прекрасная точка отсчета, чтобы начать свой бренд.

Этот приз открывает возможности и предоставляет мне свободу исполнить свои мечты", - указала Сабине Скаруле.

ФОТО: HM

Во время создания коллекции Сабине вдохновлялась своими воспоминаниями о детстве в Латвии. Технике вязания Сабине обучилась еще во времена до Интернета, когда она создавала одежду со своей мамой. Сабине воспользовалась этим наследием и придала ему новый облик: в ее коллекции можно найти вязанные вещи со стежками различных размеров, а также традиционные модели костюмов, в контрасте с выразительными и женственными покроями.

Сабине присоединилась к победителям прошлых лет. В 2017 году приз получил Ричард Куинн, имя которого сейчас на слуху у всех в сфере моды. На одном из его показов присутствовала Королева Елизавета, а Cardi B как-то выбрала наряд из коллекции Квинна. Между тем коллекции победителя 2018 года, Стефана Кука, можно купить в таких магазинах как Dover Street Market, а награжденная в 2019 году Прия Алувалия уже стала примером для движения переработки.

ФОТО: HM

Среди жюри были замечены Прия Алувалия, фотограф Феликс Дол Майот, редактор немецкого журнала Glamour Вероника Тристам, а также творческий консультант H&M Энн-Софи Йоханссон и Маргарет ван ден Бош.

Премия H&M Design Award была учреждена в 2012 году с целью почтить и поддержать молодые таланты со всего мира. С тех пор более 4000 выпускников подали заявки, и за эти годы 160 финалистов приняли участие в международном конкурсе. Премия H&M Design Award была открыта для студентов и аспирантов из 42 отдельных художественных школ в 17 странах.