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Гражданин России Константин Бурыкин, известный как "батюшка со свастикой" и обвиняемый в насилии над собственной дочерью, покинул территорию Беларуси, свидетельствуют Би-Би-Си источники в Минске.

18 ноября Бурыкин был освобожден из колонии в белорусском городе Шклове, в которой он отбыл три года по обвинению в незаконном хранении оружия.

В отношении "батюшки со свастикой" белорусские следователи вели еще два разбирательства: о финансовых злоупотреблениях на посту одного из руководителей Белорусской федерации пауэрлифтинга и о сексуальных преступлениях в отношении собственной дочери.

Заявление о насилии минувшим летом написала в милицию Александра, старшая дочь Бурыкина. Позже она рассказала прессе о том, что ей пришлось пережить на протяжении многих лет.

Корреспонденты Би-би-си в Минске встречались с Сашей Бурыкиной, знакомыми семьи, вовлеченными в эту историю чиновниками, спортсменами, церковными деятелями. История Саши вызвала широкий отклик у наших читателей.

Бурыкин уже в России?

Белорусская газета "Наша Ніва", ссылаясь на семью Бурыкина, сообщает, что его депортировали примерно неделю назад.

Протоиерей Сергий Лепин, председатель Синоидального информационного отдела Белорусской православной церкви Московского патриархата, сообщил Би-би-си, что Константина Бурыкина нет в Минске.

По словам отца Сергия, с Бурыкиным связывался отец Павел Сердюк, возглавляющий в патриархите отдел по вопросам семьи, материнства и детства. Бурыкин сообщил отцу Павлу, что находится в России.

Российский портал Спутник-Беларусь со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах Беларуси сообщает, что Бурыкина (он гражданин России) выслали на родину в день выхода из колонии с формулировкой "в целях национальной безопасности Беларуси".

Сообщений белорусского МВД, прокуратуры и Следственного комитета по этому поводу пока не было, поэтому официально не известно, покинул ли Бурыкин Минск с санкции белорусских властей или по собственному решению.

МВД Беларуси не обязано обнародовать решения о высылке граждан из страны, но обычно делает это, если речь идет о лицах, привлекших внимание общественности и прессы.

Расследование продолжается?

Чуть более недели назад, 18 ноября, начальник пресс-службы Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович сообщил прессе, что в отношении Бурыкина расследование продолжается, хотя священник вышел на волю, отбыв назначенные судом три года лишения свободы за незаконное хранение оружия.

Сашу Бурыкину, давшую подписку о неразглашении хода следствия, вызывают к следователю на предстоящей неделе.

Саша была шокирована известием об освобождении отца из колонии и на протяжении минувшей недели отказывалась с кем-либо общаться.

В среду вечером она сообщила Би-би-си, что не знает, где ее отец. Ни сам Константин Бурыкин, ни ее мачеха Ольга после его освобождения из колонии с Сашей не связывались.

Из мест заключения Константин Бурыкин писал дочери, обещая "спросить с нее физически" еще до обращения Саши в милицию по поводу насилия - только за то, что повзрослевшая дочь стала встречаться с парнем и перестала отдавать мачехе все заработанные деньги.

"Мое признание о насилии - ради детей", - говорила Саша в интервью Би-би-си.

На попечении ее мачехи Ольги оставалось тогда еще трое несовершеннолетних детей, включая родного брата Саши и приемную девочку.

"Другого варианта вытащить детей нет. Потому что если он сейчас выйдет, он увезет детей в Россию и будет там с ними делать все, что хочет. А если то же, что со мной, случится с детьми, я себе этого не смогу простить", - говорила Саша.

Где мачеха и дети сейчас, Саша не знает.

"Вся история с отъездом Кости в Россию - странная и опасная для Саши с ее публичными признаниями", - говорит человек, называющий себя другом семьи, но опасающийся раскрывать свое имя "из-за связей Бурыкина - церковных, РНЕ-шных, да и властных".

"Судя по всему, ему позволили уехать - скрыться на просторах России. В отношении кого-либо иного все было бы совсем не так", - говорит он.

"Батюшка со свастикой" не лишен сана

Константин Бурыкин родился в российском Омске и приехал в Беларусь юношей в конце девяностых, к обосновавшейся здесь старшей сестре Ларисе. Позже перевез в Беларусь родителей.

О свастике на теле и в квартире православного священника Константина Бурыкина стало известно в середине 2014 года благодаря фотографиям в соцсетях и белорусской негосударственной прессе.

Бурыкин заявил тогда журналистам, что набил татуировки в молодости, когда опекал группировки РНЕ, и не сводит потому, что на месте тату останутся неприглядные шрамы.

В поле зрения правоохранительных органов Бурыкин попал из-за сообщений спортсменов о нецелевом использовании финансовых средств в его бытность на посту одного из руководителей белорусской федерации пауэрлифтинга.

Он был арестован и осужден на три года за незаконное хранение пистолетов и патронов, найденных при обыске в его квартире.

Церковь временно запретила священника Бурыкина в служении: в местах лишения свободы ему нельзя было носить церковное облачение и совершать таинства. Однако сана он не лишен.

"Лишать его сана или нет, должен решить церковный суд, который должен был бы состояться после освобождения отца Константина", - объяснял ранее протоиерей Сергий Лепин, председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Московского патриархата.