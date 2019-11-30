Исследование: половина проживающих в стране русскоязычных считают себя патриотами Латвии

Большинство русскоязычных жителей страны в целом гордятся тем, что живут в Латвии, свидетельствуют данные проведенного социологической компанией Latvijas fakti опроса, содержащиеся в исследовании ученого Центра безопасности и стратегических исследований Латвийской национальной академии обороны Иевы Берзини.
В ходе опроса респондентам предлагалось ответить на вопрос, гордятся ли они тем, что живут в Латвии.
61% участников опроса, которые говорят в семье на русском языке, ответили, что в целом испытывают гордость в связи с тем, что живут в Латвии.
59% русскоговорящих респондентов гордятся тем, что Латвия является независимым государством, а 51% заявили, что в целом считают себя патриотами Латвии.
Существенно выше удельный вес русскоязычных жителей, которые считают себя патриотами Латвии как места своего проживания - такое мнение выразили 83% опрошенных.
Среди респондентов, которые говорят в семье на латышском языке, 80% гордятся тем, что живут в Латвии, 84% - тем, что Латвия является независимым государством, 81% считают себя патриотами Латвии, а 88% - патриотами Латвии как места своего проживания.
Опрос также показал, что информированность и латышей, и русскоязычного населения о деятельности учреждений госуправления примерно одинакова. То, что в их распоряжении имеется достаточно информации о деятельности госучреждений, заявили 28% латышей и 29% русскоязычных жителей Латвии.
В то же время уровень информированности о работе самоуправлений отличается. То, что в их распоряжении имеется достаточно информации о деятельности своего самоуправления, сообщили 45% говорящих на латышском языке респондентов и 34% русскоязычных.
Русскоязычные жители Латвии также реже чувствуют себя услышанными.
Только 26% жителей, которые говорят по-русски, считают, что государственные учреждения в Латвии заинтересованы во мнении населения. Среди говорящих на латышском языке такого мнения придерживаются 35% респондентов.