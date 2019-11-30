LTV7: государство продает квартиры вместе с жильцами, часть из которых остается без дома

Юрий Завьялов живет уже 23 года в бывшем строительном общежитии по адресу Буртниеку 33 в Риге. У него 18-метровая комната с общей кухней и туалетом в коридоре и бессрочный договор аренды с государством.

В мае прошлого года бывшее Агентство приватизации, ныне акционерное общество "Управляющий общественными активами Possessor", выставило его жилье на продажу с молотка. 10 лет назад Агентство приватизации предлагало Юрию приватизировать свою квартиру.

Но он не смог - у него нет денег.

Сейчас Юрию Завьялову 62 года. До пенсии ему еще пару лет. У него инвалидность третьей группы и для получения социального жилья в самоуправлении этого недостаточно.

В акционерном обществе Posessor, которое распродает государственные активы, Русскому вещанию LTV7 сообщили, что Юрий Завьялов может жить дальше и после продажи квартиры с аукциона, поскольку у него бессрочный договор аренды.

Однако программа "Личное дело" встретилась с другим жильцом этого же общежития, Александром Рябиковым за час до того, как он должен был быть выселен.

У Александра Рябикова статус нуждающегося лица и ему в оплате жилья помогала Рижская дума, однако владелец квартиры, который приобрел ее на аукционе отказался заключать новый договор, необходимый для получения социальной помощи.

Так Александр Рябиков лишился поддержки Рижской думы, а вскоре и жилья, поскольку новый владелец выселил его по суду за неуплату.

В Possessor говорят, что министерство экономики предлагало Рижской думе бесплатно перенять весь жилой фонд, который был у них в распоряжении, но Рижская дума подарков не приняла.

"Это не так бесплатно, как оно кажется.В данной ситуации государство ничего не делаети продает жилье вместе с жильцами. Они также могли отремонтировать это жилье, как и мы ремонтируем. И разрешить жить дальше этим людям", – отметил директор департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Анатолий Алексеенко.

Анатолий Алексеенко говорит, что муниципалитету не нужны не только комнаты, но даже целые общежития. Самоуправление их сейчас расселяет, поскольку, как они говорят, это рассадник преступности. Новое социальное жилье Рига больше не строит, ремонтирует тот жилой фонд, который есть у нее в наличии.

"Не строим. Rīgas pilsētbūvnieks строит социальные дома, потому что деньги были из Госкассы. Мы ничего пока не строим. Тот период, пока нам разрешало Министерство финансов строить, он закончился. И пока мы не получим все деньги от жителей обратно, а это еще ближайших 10 лет, то мы ничего нового не можем строить", – пояснил Анатолий Алексеенко.

Но если Александр Рябиков и может претендовать на социальное жилье Рижской думы, что он со временем и будет делать, то Юрий Завьялов не подходит по критериям. После продажи его комнаты с молотка, ему будет некуда пойти.