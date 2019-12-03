Вт, 3.12.2019
Думайте о полете как о движении по дороге, только воздушной, где вместо шоссе воздух, тучки и облака. Иногда дорога ухабистая, от этого возникает ощущение тряски, но пилоты стараются обойти такие места. Марта, бортпроводница

"За три года посетил 15 стран совершенно бесплатно". Рассказываем, как!

ФОТО: Pexels

Посетить 15 стран, не потратив ни копейки? Нет, это далеко не вымысел и даже не очередная история про блогера, путешествующего по рекламному бартеру.

Речь о программе ERASMUS+ – проекте Европейского Союза, который направлен на повышение качества образования, развитие мобильности, культурных, национальных и социальных связей.

Для многих слово Erasmus сразу ассоциируется с обменом студентов на время учебного семестра. На самом деле, это далеко не так.

В проекте может участвовать абсолютно любой человек, подходящий под возрастные критерии.

Кому это выгодно и кто за это платит?

Каждый день в мире проходит порядка пяти подобных проектов. Все они, в первую очередь, нацелены на то, чтобы представители различных стран развивали и создавали благоприятную социальную и финансовую среду между собой: новые проекты, бизнес связи, всевозможные сообщества.

Проекты ERASMUS+ чаще всего представляют собой недельный обучающий курс, конференцию или же дискуссию на определенную тему. Это может быть как политика и социальные проблемы, так и фотография или культура.

Подобные проекты полностью покрывают ваши расходы на проживание, питание, а также выделяют необходимый бюджет на перелет и трансфер.

Что нужно, чтобы поехать на подобный проект?

Действующий паспорт, желание и активный поиск конкретных проектов в Facebook-группах (ищите их в конце статьи).

Чтобы ответить на главные вопросы и разрушить некоторые стереотипы, мы пообщались с Йореном Добкевичем - одним из организаторов подобных проектов.

ФОТО: Из личного архива

- Могут ли в этом участвовать люди за 40?

- Конечно могут, очень часто темы и курсы специально нацелены именно на сеньоров и людей третьего возраста. Так же бывают проекты на объединение и интеграцию с молодежью. Обычно все возрастные и профессиональные ограничения указывают в описаниях.

- Могут ли полученные знания помочь в трудоустройстве?

- Конечно! Не считая новых практических и теоретических знаний, за каждый проект вы получаете европейский сертификат о прохождении курса, который в с гордостью можете прикреплять в ваше CV.

- Каким должен быть уровень английского?

- Минимальным – чтобы вы понимали и вас понимали, а если и не поймут, то вам обязательно кто-нибудь поможет. Бывают проекты на русском и других языках, но значительно реже.

ФОТО: Из личного архива

Личный опыт

Буквально месяц назад мне самому довелось впервые стать участником подобного проекта и побывать в Хорватии в городе Задар.

Целью проекта было создание благоприятной социальной среды для нового "дигитального" поколения. В рамках проекта мы прошли и обсудили такие темы как: коммуникация в социальных сетях, авторское право, социальный фото и видео контент.

Большая часть учебной программы проходила в непринужденном формате на морском берегу, и когда в Латвии уже во всю опадали последние листья, мы наслаждались теплой погодой.

Жили в гостинице 3*, по два человека в номере. В моем случае соседом оказался хорват по имени Марин, для которого эта конференция была далеко не первой.

"Я приехал сюда отдохнуть, хорошенько оторваться и научиться основам видео-монтажа", – при нашей первой встрече сказал он.

Язык курса – английский, уже в первые дни ты забываешь про существование других языков. Были и те, кому было очень сложно говорить не на родном, но это ни разу не становилось проблемой.

Организаторы предусмотрели время на экскурсии и другие активности - так, чтобы каждый остался доволен. Так, впрочем, и произошло.

Галерея: ERASMUS+, или Как путешествовать бесплатно и с пользой

Полезная информация!

1) Группы, где регулярно ищут желающих: 

2) Страны-участники программы: все страны ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Бывшая Югославская Республика Македония, Турция.

3) Страны-партнеры: Западные Балканы, страны Восточного партнерства, страны Южного Средиземноморья, Российская Федерация и другие, в том числе Центральная Азия, Латинская Америка, Африка и Карибский бассейн, всего 13 регионов.

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