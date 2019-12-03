"За три года посетил 15 стран совершенно бесплатно". Рассказываем, как!

Посетить 15 стран, не потратив ни копейки? Нет, это далеко не вымысел и даже не очередная история про блогера, путешествующего по рекламному бартеру.
Речь о программе ERASMUS+ – проекте Европейского Союза, который направлен на повышение качества образования, развитие мобильности, культурных, национальных и социальных связей.
Для многих слово Erasmus сразу ассоциируется с обменом студентов на время учебного семестра. На самом деле, это далеко не так.
В проекте может участвовать абсолютно любой человек, подходящий под возрастные критерии.
Кому это выгодно и кто за это платит?
Каждый день в мире проходит порядка пяти подобных проектов. Все они, в первую очередь, нацелены на то, чтобы представители различных стран развивали и создавали благоприятную социальную и финансовую среду между собой: новые проекты, бизнес связи, всевозможные сообщества.
Проекты ERASMUS+ чаще всего представляют собой недельный обучающий курс, конференцию или же дискуссию на определенную тему. Это может быть как политика и социальные проблемы, так и фотография или культура.
Подобные проекты полностью покрывают ваши расходы на проживание, питание, а также выделяют необходимый бюджет на перелет и трансфер.
Что нужно, чтобы поехать на подобный проект?
Действующий паспорт, желание и активный поиск конкретных проектов в Facebook-группах (ищите их в конце статьи).
Чтобы ответить на главные вопросы и разрушить некоторые стереотипы, мы пообщались с Йореном Добкевичем - одним из организаторов подобных проектов.
- Могут ли в этом участвовать люди за 40?
- Конечно могут, очень часто темы и курсы специально нацелены именно на сеньоров и людей третьего возраста. Так же бывают проекты на объединение и интеграцию с молодежью. Обычно все возрастные и профессиональные ограничения указывают в описаниях.
- Могут ли полученные знания помочь в трудоустройстве?
- Конечно! Не считая новых практических и теоретических знаний, за каждый проект вы получаете европейский сертификат о прохождении курса, который в с гордостью можете прикреплять в ваше CV.
- Каким должен быть уровень английского?
- Минимальным – чтобы вы понимали и вас понимали, а если и не поймут, то вам обязательно кто-нибудь поможет. Бывают проекты на русском и других языках, но значительно реже.
Личный опыт
Буквально месяц назад мне самому довелось впервые стать участником подобного проекта и побывать в Хорватии в городе Задар.
Целью проекта было создание благоприятной социальной среды для нового "дигитального" поколения. В рамках проекта мы прошли и обсудили такие темы как: коммуникация в социальных сетях, авторское право, социальный фото и видео контент.
Большая часть учебной программы проходила в непринужденном формате на морском берегу, и когда в Латвии уже во всю опадали последние листья, мы наслаждались теплой погодой.
Жили в гостинице 3*, по два человека в номере. В моем случае соседом оказался хорват по имени Марин, для которого эта конференция была далеко не первой.
"Я приехал сюда отдохнуть, хорошенько оторваться и научиться основам видео-монтажа", – при нашей первой встрече сказал он.
Язык курса – английский, уже в первые дни ты забываешь про существование других языков. Были и те, кому было очень сложно говорить не на родном, но это ни разу не становилось проблемой.
Организаторы предусмотрели время на экскурсии и другие активности - так, чтобы каждый остался доволен. Так, впрочем, и произошло.
Галерея: ERASMUS+, или Как путешествовать бесплатно и с пользой
Полезная информация!
1) Группы, где регулярно ищут желающих:
- Erasmus+ LATVIA (Latvijas Jauniešu Attīstības Centrs)
- New East
- Express Yourself (Erasmus + Latvia)
- European Youth
- Erasmus+ Latvija
- JAUNATNE LATVIJĀ
- Erasmus+ Youth Exchanges
2) Страны-участники программы: все страны ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Бывшая Югославская Республика Македония, Турция.
3) Страны-партнеры: Западные Балканы, страны Восточного партнерства, страны Южного Средиземноморья, Российская Федерация и другие, в том числе Центральная Азия, Латинская Америка, Африка и Карибский бассейн, всего 13 регионов.