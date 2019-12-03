"За три года посетил 15 стран совершенно бесплатно". Рассказываем, как!

Речь о программе ERASMUS+ – проекте Европейского Союза, который направлен на повышение качества образования, развитие мобильности, культурных, национальных и социальных связей.

Для многих слово Erasmus сразу ассоциируется с обменом студентов на время учебного семестра. На самом деле, это далеко не так.

В проекте может участвовать абсолютно любой человек, подходящий под возрастные критерии.

Кому это выгодно и кто за это платит?

Каждый день в мире проходит порядка пяти подобных проектов. Все они, в первую очередь, нацелены на то, чтобы представители различных стран развивали и создавали благоприятную социальную и финансовую среду между собой: новые проекты, бизнес связи, всевозможные сообщества.

Проекты ERASMUS+ чаще всего представляют собой недельный обучающий курс, конференцию или же дискуссию на определенную тему. Это может быть как политика и социальные проблемы, так и фотография или культура.

Подобные проекты полностью покрывают ваши расходы на проживание, питание, а также выделяют необходимый бюджет на перелет и трансфер.

Что нужно, чтобы поехать на подобный проект?

Действующий паспорт, желание и активный поиск конкретных проектов в Facebook-группах (ищите их в конце статьи).

Чтобы ответить на главные вопросы и разрушить некоторые стереотипы, мы пообщались с Йореном Добкевичем - одним из организаторов подобных проектов.

ФОТО: Из личного архива

- Могут ли в этом участвовать люди за 40?

- Конечно могут, очень часто темы и курсы специально нацелены именно на сеньоров и людей третьего возраста. Так же бывают проекты на объединение и интеграцию с молодежью. Обычно все возрастные и профессиональные ограничения указывают в описаниях.

- Могут ли полученные знания помочь в трудоустройстве?

- Конечно! Не считая новых практических и теоретических знаний, за каждый проект вы получаете европейский сертификат о прохождении курса, который в с гордостью можете прикреплять в ваше CV.

- Каким должен быть уровень английского?

- Минимальным – чтобы вы понимали и вас понимали, а если и не поймут, то вам обязательно кто-нибудь поможет. Бывают проекты на русском и других языках, но значительно реже.

ФОТО: Из личного архива

Личный опыт

Буквально месяц назад мне самому довелось впервые стать участником подобного проекта и побывать в Хорватии в городе Задар.

Целью проекта было создание благоприятной социальной среды для нового "дигитального" поколения. В рамках проекта мы прошли и обсудили такие темы как: коммуникация в социальных сетях, авторское право, социальный фото и видео контент.

Большая часть учебной программы проходила в непринужденном формате на морском берегу, и когда в Латвии уже во всю опадали последние листья, мы наслаждались теплой погодой.

Жили в гостинице 3*, по два человека в номере. В моем случае соседом оказался хорват по имени Марин, для которого эта конференция была далеко не первой.

"Я приехал сюда отдохнуть, хорошенько оторваться и научиться основам видео-монтажа", – при нашей первой встрече сказал он.

Язык курса – английский, уже в первые дни ты забываешь про существование других языков. Были и те, кому было очень сложно говорить не на родном, но это ни разу не становилось проблемой.

Организаторы предусмотрели время на экскурсии и другие активности - так, чтобы каждый остался доволен. Так, впрочем, и произошло.