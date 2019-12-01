Наталья Ветлицкая призналась в воровстве

55-летняя исполнительница Наталья Ветлицкая призналась, что в юности у нее были трудные времена. Ей приходилось собирать пивные бутылки, чтобы купить себе обед.
Столь откровенное признание звезда сделала на шоу "Вечерний Ургант".
Ветлицкая появилась в студии под композицию "Душа", написанную Дмитрием Маликовым. Она также рассказала, что Федор Бондарчук уже пообещал снять ей новый клип.
Напомним, именно Бондарчук был автором первого клипа певицы "Посмотри в глаза".
Исполнительница призналась Ивану Урганту в воровстве, которое совершила в период, когда у нее совсем не было денег.
"У меня были голодные времена. Денег вообще не было... Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива... Я пошла, насобирала, сдала...
Зашла в универсам и купила эти омерзительные сосиски. У них был настолько чудовищный вкус. Еще купила пакет молока и буханку хлеба. Подумала, что аджика, поможет мне съесть эти ужасные сосиски.
Она стоила пятьдесят пять копеек, а мне не хватало. Я понимала, что иначе я останусь совсем голодной. Поэтому я ее спрятала и вынесла. Впервые в жизни!" - призналась Ветлицкая.