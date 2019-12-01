Вс, 1.12.2019
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Наталья Ветлицкая призналась в воровстве

Наталья Ветлицкая

ФОТО: скриншот видео

55-летняя исполнительница Наталья Ветлицкая призналась, что в юности у нее были трудные времена. Ей приходилось собирать пивные бутылки, чтобы купить себе обед. 

Столь откровенное признание звезда сделала на шоу "Вечерний Ургант". 

Ветлицкая появилась в студии под композицию "Душа", написанную Дмитрием Маликовым. Она также рассказала, что Федор Бондарчук уже пообещал снять ей новый клип. 

Напомним, именно Бондарчук был автором первого клипа певицы "Посмотри в глаза". 

Исполнительница призналась Ивану Урганту в воровстве, которое совершила в период, когда у нее совсем не было денег. 

"У меня были голодные времена. Денег вообще не было... Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива... Я пошла, насобирала, сдала...

Зашла в универсам и купила эти омерзительные сосиски. У них был настолько чудовищный вкус. Еще купила пакет молока и буханку хлеба. Подумала, что аджика, поможет мне съесть эти ужасные сосиски.

Она стоила пятьдесят пять копеек, а мне не хватало. Я понимала, что иначе я останусь совсем голодной. Поэтому я ее спрятала и вынесла. Впервые в жизни!" - призналась Ветлицкая. 

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