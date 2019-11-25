Что объединяет Маликова и каблук Ветлицкой?

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая дала эксклюзивное интервью шоумену Андрею Малахову. 55-летняя артистка рассказала о том, как жила последние 20 лет, а также о своем романе с Дмитрием Маликовым.
Звезда раскрыла шокирующие вещи о своем первом муже Павле Смеяне. Оказывается, мужчина был агрессивен, невменяем и опасен. Однажды от смерти певицу спас лишь счастливый случай.
Если говорить о ее отношениях с Дмитрием Маликовым, то они начались очень банально - на гастролях. Ветлицкая тогда ездила на гастроли с группой "Мираж". Звезды часто пересекались.
"Дима классный парень, но мы были молодые. У нас была взаимная любовь. Мы были влюблены в друг друга на сто процентов! Мы не жили друг с другом, мы встречались", - вспоминает она с улыбкой.
Маликов ей тогда казался маленьким мальчиком, который все время был при маме. Ветлицкой тогда было 23, а ему - лишь 18. Ей нравилось петь у Дмитрия на бэк-вокале и принимать участие в его проектах.
Это был яркий, страстный, эмоциональный и плодотворный союз. Но он просуществовал всего три года.
"Но я не Димин вариант, нет, Диме нужна была другая женщина, это было изначально понятно. Странно было бы представить нас мужем и женой, невозможно просто... Я же ему один раз действительно по башке дала каблуком, это правда, то, что говорят. Вот такая я была огненная, представляешь?" - призналась Ветлицкая.
Артистка отметила, что удар был сделан за дело. Маликов потом ходил перебинтованный. Тогда отец Дмитрия понял, что этому союзу не быть.
Вернувшись в Москву Ветлицкая связалась с бывшим возлюбленным. Ходят слухи, что Наталью можно будет услышать на юбилейном концерте певца 31 января 2020 года. СМИ сообщают, что звезда исполнит хит "Душа", который для нее написал именно Маликов.