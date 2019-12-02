Вниманию водителей: из-за обледенения затруднено движение на дорогах Латвии

Заснеженные промежутки дорог очищают и посыпают противоскользящими материалами. В целях улучшения условий вождения задействованы 152 технические единицы зимней службы Latvijas autoceļu uzturētājs.

Движение затруднено на следующих главных автодорогах страны: на промежутке Айнажского шоссе от Берги до поворота на Бирини, на промежутке Видземского шоссе от Риги до Лигатне, на промежутке Валмиерского шоссе от Мурьяни до Браславского моста и по всей длине маршрута Рижской окружной дороги.

Также движение затруднено по всей длине маршрута Даугавпилсского шоссе, на промежутке Елгавского шоссе от Елгавы до Мейтене, на промежутке Лиепайского шоссе от Калнциемса до перекрестка Апшупе, на протяжении всего Резекненского шоссе, всего шоссе Гребнева-Медуми, на всей Даугавпилсской окружной дороги, всей Резекненской окружной дороге, а также на протяжении всего Кокнесского шоссе.

На региональных дорогах движение затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Алуксне, Лиепаи и Валки.