Вниманию водителей: из-за обледенения затруднено движение на дорогах Латвии

В понедельник, 2 декабря, снег и обледенение во многих местах Латвии затрудняют транспортное движение по главным и региональным дорогам страны, сообщает Latvijas Valsts ceļi.
Заснеженные промежутки дорог очищают и посыпают противоскользящими материалами. В целях улучшения условий вождения задействованы 152 технические единицы зимней службы Latvijas autoceļu uzturētājs.
Движение затруднено на следующих главных автодорогах страны: на промежутке Айнажского шоссе от Берги до поворота на Бирини, на промежутке Видземского шоссе от Риги до Лигатне, на промежутке Валмиерского шоссе от Мурьяни до Браславского моста и по всей длине маршрута Рижской окружной дороги.
Также движение затруднено по всей длине маршрута Даугавпилсского шоссе, на промежутке Елгавского шоссе от Елгавы до Мейтене, на промежутке Лиепайского шоссе от Калнциемса до перекрестка Апшупе, на протяжении всего Резекненского шоссе, всего шоссе Гребнева-Медуми, на всей Даугавпилсской окружной дороги, всей Резекненской окружной дороге, а также на протяжении всего Кокнесского шоссе.
На региональных дорогах движение затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Алуксне, Лиепаи и Валки.
Водителям стоит быть особенно осторожными, выбирая соответствующую дорожному покрытию скорость, и, соблюдая осторожную дистанцию. На дорогах может образоваться так называемый черный лед, который невидим, и водитель чувствует его только тогда, когда он начинает маневрировать машиной - тормозить, маневрировать с рулем и педалями, сообщает Latvijas Valsts ceļi.