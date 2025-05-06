СЗК не хотят отдавать президенту часть полномочий Сейма

Фракция Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме выступила против инициативы президента Эдгара Ринкевича, предложившего лишить депутатов права выдвигать кандидатов на высшие государственные должности. Об этом говорится в официальном ответе СЗК, направленном Юридической комиссии Сейма, которая рассматривает поправки к Закону о правах человека.
СЗК считает, что за парламентом должна оставаться решающая роль в процессе выдвижения и утверждения кандидатов на важнейшие государственные должности. При этом во фракции подчеркнули, что могли бы поддержать подобную инициативу лишь в том случае, если бы президент избирался напрямую народом - в таком случае расширение его полномочий имело бы логическое обоснование и достаточную легитимность.
Также СЗК заявила, что не возражает против наделения президента правом выдвигать кандидатов на должности наряду с депутатами, так как это могло бы повысить конкуренцию и обеспечить отбор наиболее квалифицированных претендентов.
Юридическая комиссия Сейма начала рассмотрение предложенных президентом поправок к Закону о Банке Латвии, Закону о правах человека и Закону о Госконтроле, предусматривающих, что право выдвижения кандидатов на пост президента Банка Латвии, омбудсмена и государственного контролера должно быть передано президенту страны. В то же время за парламентом сохраняется право принимать окончательное решение по представленным кандидатам.
Президент предлагает изменить порядок выдвижения кандидатов: вместо нынешнего права, которым обладают десять депутатов Сейма, президент получит единоличное право предлагать кандидатуры, не затрагивая при этом окончательного решения парламента.
Ринкевич полагает, что предложенные им изменения не нарушат систему сдержек и противовесов в стране, однако позволят президенту в рамках официальных и неофициальных консультаций выбирать наиболее подходящих кандидатов, что сократит влияние политических расчетов на процесс отбора кандидатов по профессиональным критериям.
В своем письме президиуму Сейма президент отметил, что недавний процесс выдвижения и избрания президента Банка Латвии прошел с задержками, был неясен обществу и сопровождался внутренними противоречиями. По мнению Ринкевича, стало очевидным, что действующий порядок выдвижения кандидатов не гарантирует предотвращения подобных недостатков.
Президент особо подчеркнул, что такие структурные недостатки процесса подрывают доверие общества как к самим процедурам, так и к выдвинутым кандидатам. Для избежания подобных ситуаций в будущем, по словам Ринкевича, необходимо пересмотреть порядок отбора и выдвижения кандидатов на отдельные государственные должности.
В пояснениях к предложенным законопроектам указано, что для высших политически профессиональных должностей в Латвии, таких как омбудсмен, государственный контролер и президент Банка Латвии, законом предусмотрены высокие профессиональные критерии. Соответственно, необходимо добиться того, чтобы политическая составляющая процесса не затмевала оценку профессиональных качеств кандидатов.
"Возможность выдвигать сразу несколько кандидатов на политически профессиональные должности усиливает значение политических соображений, что, в свою очередь, увеличивает риск раздробленности и необоснованных политических споров, ставящих под сомнение профессиональную пригодность кандидатов", - сказано в пояснениях.
Президент в соответствии с Конституцией уже направил в Сейм законопроекты "Поправки к Закону о Банке Латвии", "Поправки к Закону о правах человека", "Поправки к Закону о Госконтроле" и "Поправки к Регламенту Сейма".
До конца мая планируется внесение президентом инициативы о порядке проведения всенародных референдумов.
Ранее сообщалось, что Мартиньш Казакс был избран на должность президента Банка Латвии только со второй попытки.
Во время второго голосования правящая коалиция первоначально договорилась выставить единого кандидата, заявив, что это будет заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайле. Однако оппозиционные партии "Объединенный список" и Национальное объединение выдвинули на пост Казакса.
Спустя несколько дней входящий в коалицию Союз зеленых и крестьян отказался поддержать Пургайле, после чего она отозвала свою кандидатуру. Сразу после этого партии "Новое Единство" и "Прогрессивные" заявили, что поддержат оппозиционного кандидата Казакса.
Политологи и депутаты оппозиции затем указали, что подобная неспособность коалиции сразу договориться о конкретном кандидате негативно влияет на репутацию и авторитет Сейма и отталкивает высококвалифицированных специалистов от участия в конкурсах на подобные ответственные должности.
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