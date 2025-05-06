СЗК не хотят отдавать президенту часть полномочий Сейма

Ринкевич полагает, что предложенные им изменения не нарушат систему сдержек и противовесов в стране, однако позволят президенту в рамках официальных и неофициальных консультаций выбирать наиболее подходящих кандидатов, что сократит влияние политических расчетов на процесс отбора кандидатов по профессиональным критериям.

В своем письме президиуму Сейма президент отметил, что недавний процесс выдвижения и избрания президента Банка Латвии прошел с задержками, был неясен обществу и сопровождался внутренними противоречиями. По мнению Ринкевича, стало очевидным, что действующий порядок выдвижения кандидатов не гарантирует предотвращения подобных недостатков.

Президент особо подчеркнул, что такие структурные недостатки процесса подрывают доверие общества как к самим процедурам, так и к выдвинутым кандидатам. Для избежания подобных ситуаций в будущем, по словам Ринкевича, необходимо пересмотреть порядок отбора и выдвижения кандидатов на отдельные государственные должности.

В пояснениях к предложенным законопроектам указано, что для высших политически профессиональных должностей в Латвии, таких как омбудсмен, государственный контролер и президент Банка Латвии, законом предусмотрены высокие профессиональные критерии. Соответственно, необходимо добиться того, чтобы политическая составляющая процесса не затмевала оценку профессиональных качеств кандидатов.

"Возможность выдвигать сразу несколько кандидатов на политически профессиональные должности усиливает значение политических соображений, что, в свою очередь, увеличивает риск раздробленности и необоснованных политических споров, ставящих под сомнение профессиональную пригодность кандидатов", - сказано в пояснениях.