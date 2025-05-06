Безработица в Латвии выше средней по ЕС

Согласно этим данным, среди стран ЕС наиболее высокий уровень безработицы в марте отмечен в Испании (10,9%), Финляндии (9,1%), Греции (9%), Швеции (8,8%), Эстонии (8,7%) и Франции (7,3%). В Литве показатель безработицы в третьем месяце этого года составил 6,4%.

Самые низкие показатели безработицы зафиксированы в Чехии (2,6%), Польше (2,7%), на Мальте (2,8%), в Словении (3,2%), Германии (3,5%) и Болгарии (3,8%).

Средний уровень безработицы по странам Европейского союза (с учетом сезонного выравнивания данных) в марте остался неизменным по сравнению с предыдущим периодом и составил 5,8%, а в странах еврозоны - 6,2%.

Данные Eurostat свидетельствуют, что общее число безработных в марте по всему Евросоюзу составило 12 миллионов 904 тысячи человек, из которых 10 миллионов 818 тысяч безработных проживали в странах еврозоны.