И в этом году порог для сдачи централизованных экзаменов в 9-х классах составит 10%

Министерство образования и науки объясняет решение "заморозить" порог сдачи экзаменов в 9-х классах еще на один учебный год отсутствием механизмов поддержки - некоторые из них находятся только на стадии внедрения.

Учащиеся 9-х классов впервые сдавали централизованные экзамены в 2022/2023 учебном году. На тот момент один из трех экзаменов провалил 881 школьник. Из тех, кто повторно сдавал экзамены в следующем году, 86,8% сдали экзамены, а 13,2% - нет.

В этом учебном году материалы 9-го класса повторно изучают 696 школьников, не сдавших один из государственных экзаменов в предыдущей экзаменационной сессии.

В сфере среднего образования пороговое значение для централизованных экзаменов в 12-х классах в этом учебном году составляет 20%, как и планировалось ранее.