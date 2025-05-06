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И в этом году порог для сдачи централизованных экзаменов в 9-х классах составит 10%

Школьный класс
Школьный класс Фото: AciiiDsgn/Shutterstock

И в этом году для успешной сдачи централизованных экзаменов в 9-х классах будет достаточно оценки не менее 10%, предусматривает решение правительства, принятое за неделю до начала централизованных экзаменов в 9-х классах, сообщает агентство LETA.

Министерство образования и науки объясняет решение "заморозить" порог сдачи экзаменов в 9-х классах еще на один учебный год отсутствием механизмов поддержки - некоторые из них находятся только на стадии внедрения.

Учащиеся 9-х классов впервые сдавали централизованные экзамены в 2022/2023 учебном году. На тот момент один из трех экзаменов провалил 881 школьник. Из тех, кто повторно сдавал экзамены в следующем году, 86,8% сдали экзамены, а 13,2% - нет.

В этом учебном году материалы 9-го класса повторно изучают 696 школьников, не сдавших один из государственных экзаменов в предыдущей экзаменационной сессии.

В сфере среднего образования пороговое значение для централизованных экзаменов в 12-х классах в этом учебном году составляет 20%, как и планировалось ранее.

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