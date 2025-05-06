В сотрудничестве с Государственной полицией VDD 9 мая будет работать в усиленном режиме, контролируя ситуацию с безопасностью в стране. В настоящее время правоохранительные органы уделяют повышенное внимание любой информации и действиям в связи с 9 мая, анализируя, не представляют ли они угрозу для национальной безопасности.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о запланированных 9 мая провокациях - демонстративных или провокационных действиях с целью раскола общества или распространения российской пропаганды, - VDD призывается сообщать об этом по круглосуточному телефону 67208964 или по электронной почте info@vdd.gov.lv.

Как сообщалось, с начала развязанной Россией в 2022 году войны против Украины в Латвии был введен запрет на празднование 9 мая у памятника в Пардаугаве, однако к нему пришло много людей. Во второй половине года памятник был демонтирован.

В 2023 году Сейм принял закон, запрещающий 9 мая проводить любые публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты, направленные на раскол общества, прославление войны, военной агрессии, тоталитаризма, насилия и искажение исторических событий.