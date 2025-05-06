"Последние три года ясно показали нам, что Владимир Путин не хочет мира. Он хочет Украину. И тот факт, что мы уже почти два месяца обсуждаем соглашение о прекращении огня, на которое согласилась Украина, а Россия продолжает тянуть время и искать отговорки, лишь подтверждает это", - заявил Пенс.

Пенс, занимавший должность вице-президента в течение первого срока правления Трампа (с 2017 по 2021 год), подчеркнул, что Путин "понимает только язык силы", поэтому Соединенные Штаты должны ясно дать понять, что будут и дальше поддерживать Украину.

Бывший вице-президент также добавил, что, по его мнению, "неустойчивая позиция администрации Трампа" в вопросе поддержки Украины за последние месяцы "только подстегнула Россию".

Кроме того, Пенс выразил уверенность, что если российская война в Украине увенчается успехом, то вторжение России в одну из стран-членов НАТО станет лишь вопросом времени.

Майк Пенс также прокомментировал печально известную встречу президента Украины Владимира Зеленского, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Дональда Трампа в Овальном кабинете в феврале, назвав ее "прискорбной".

"Я считаю, что президент Зеленский поступил неосмотрительно, озвучив свои аргументы перед прессой прямо в Овальном кабинете, и то, как президент [США] и его администрация отреагировали на это, было достойно сожаления", - сказал Пенс.

При этом бывший вице-президент отметил, что встреча Трампа и Зеленского в Ватикане, "по всей видимости, способствовала возобновлению диалога".

Также Пенс подчеркнул, что соглашение о природных ресурсах, подписанное на прошлой неделе между США и Украиной, "стало мощным сигналом Москве о том, что Америка и Украина настроены на долгосрочное сотрудничество".