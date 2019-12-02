В Мадонском крае автомобиль провалился под лед: найдены тела четырех утонувших

Около девяти часов утра спасатели получили вызов в Аронскую волость, где, согласно предварительной информации, на льду находился автомобиль с людьми.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что автомобиль съехал с дороги, перевернулась на крышу, соскользнул в пруд и провалился под лед.

Из-под воды были видны только шины автомобиля.

До прибытия сотрудников VUGD из автомобиля своими силами выбрались два человека, один из которых добежал до соседнего дома и вызвал спасателей. Оба переданы медикам.