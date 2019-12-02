Пн, 2.12.2019
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В Мадонском крае автомобиль провалился под лед: найдены тела четырех утонувших

Иллюстративное фото.

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В понедельник, 2 декабря, утром в Мадонском крае в одном из прудов была обнаружена автомашина, в которой найдены тела четырех утонувших, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Около девяти часов утра спасатели получили вызов в Аронскую волость, где, согласно предварительной информации, на льду находился автомобиль с людьми.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что автомобиль съехал с дороги, перевернулась на крышу, соскользнул в пруд и провалился под лед.

Из-под воды были видны только шины автомобиля.

До прибытия сотрудников VUGD из автомобиля своими силами выбрались два человека, один из которых добежал до соседнего дома и вызвал спасателей. Оба переданы медикам.

Спасатели из провалившегося под лед автомобиля извлекли тело еще одного утонувшего, а достать остальных без специального оборудования не представлялось возможным. При помощи лебедки сотрудники VUGD подняли автомобиль из воды и освободили из него тела еще трех человек.

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