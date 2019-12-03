Осторожно: ТОП-5 продуктов, вызывающих зависимость

Журнал PLOS One опубликовал результаты исследования и обнародовал список продуктов, которые были оценены по шкале от 1 (когда не вызывают привыкания) до 7 (когда еда превращается почти в наркотик).

5-е место: мороженое (рейтинг 3.68)

Нежно-кремовое, сладкое, освежающее летом... Самые преданные любители мороженого готовы наслаждаться им и зимой, даже если им придется залезть под три одеяла, чтобы не замерзнуть.

4-е место: печенье (рейтинг 3.71)

Сахар - вот главная причина, по которой возникает зависимость от печенья. Это также связано с приятными воспоминаниями и замечательным ароматом свежей выпечки, которую только что достали из духовки.

3-е место: чипсы (рейтинг 3.73)

Вы видели когда-нибудь человека, который кладет одну чипсину в рот и не тянется за другой? Сколько ни поставь - все будет съедено.

2-е место: шоколад (рейтинг 3.73)

О шоколадной зависимости слышал, наверное, каждый. Исследования показывают, что те, кто не может прожить и дня без шоколада, испытывают чувства, подобные тем, которые ощущают наркоманы.

1-е место: пицца (рейтинг 4.01)