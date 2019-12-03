Латвия купит у шведской компании гранатометы AT4

Национальные вооруженные силы (НВС) заказали у шведской компании Saab Dynamics AB противотанковые гранатометы AT4 для усиления противотанковой обороны сухопутных войск, сообщили агентству LETA в отделе прессы Минобороны.
Латвия получит противотанковое оружие AT4 в 2021 году на основе договора, заключенного НВС и шведской компанией в 2017 году, который предусматривает поставки вооружения в течение семи лет.
AT4 - легкие одноразовые гранатометы 84-миллиметрового калибра, которые латвийские вооруженные силы уже использовали для обучения бою с использованием бронетехники противника, транспортных средств и оборонных сооружений.