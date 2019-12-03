Вывоз мусора в Риге: Кабмин все же продлил чрезвычайное положение в столице

Против проекта, подготовленного Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM), голосовали министр экономики Ральф Немиро, министр благосостояния Рамона Петравича и министр внутренних дел Сандис Гиргенс (все трое - KPV LV).

Немиро согласился с тем, как ситуацию охарактеризовало VARAM, однако выразил сомнения в необходимости такого решения.

"У нас есть заявление думы о том, что она достигла договоренности в ходе процедуры переговоров и оказание услуг продолжится. Юридически я не вижу оснований это поддерживать", - сказал политик, с которым согласилась и Петравича.

В свою очередь глава МВД заявил, что

рижане стали заложниками в играх руководства самоуправления с переделом власти, и призвал сделать все, чтобы разрешить эту ситуацию.

Мэр Риги Олег Буров в своем письме правительству и VARAM сообщил, что все поставленные министерством задачи выполнены и обеспечена непрерывность услуг вывоза мусора в Риге.

"То, что сейчас происходит - это попытка отвлечь внимание общества от настоящих проблем в медицине, от административно-территориальной реформы и других вопросов, где действительно имеется кризис.

В Риге никакого кризиса с вывозом мусора нет, это видит и понимает каждый рижанин. Отходы вывозятся и будут вывозиться и после 11 декабря. Все остальное - политическая риторика", - заявил Буров.

По мнению министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце, Рижское самоуправление лишилось своих организаторских способностей и, получив кредит доверия от правительства и Сейма, в течение трех месяцев ничего не сделало для упорядочения ситуации с вывозом отходов.

Хотя с прежними операторами и достигнута договоренность о продолжении оказания услуг, до окончания срока чрезвычайного положения жители и предприятия не могут заключать новые договоры.