Вывоз мусора в Риге: Кабмин все же продлил чрезвычайное положение в столице

Несмотря на неоднократные заявления руководства Рижской думы о том, что продлевать чрезвычайное положение с вывозом отходов в столице не нужно, правительство все же решило его продлить до 12 марта 2020 года.
Против проекта, подготовленного Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM), голосовали министр экономики Ральф Немиро, министр благосостояния Рамона Петравича и министр внутренних дел Сандис Гиргенс (все трое - KPV LV).
Немиро согласился с тем, как ситуацию охарактеризовало VARAM, однако выразил сомнения в необходимости такого решения.
"У нас есть заявление думы о том, что она достигла договоренности в ходе процедуры переговоров и оказание услуг продолжится. Юридически я не вижу оснований это поддерживать", - сказал политик, с которым согласилась и Петравича.
В свою очередь глава МВД заявил, что
рижане стали заложниками в играх руководства самоуправления с переделом власти, и призвал сделать все, чтобы разрешить эту ситуацию.
Мэр Риги Олег Буров в своем письме правительству и VARAM сообщил, что все поставленные министерством задачи выполнены и обеспечена непрерывность услуг вывоза мусора в Риге.
"То, что сейчас происходит - это попытка отвлечь внимание общества от настоящих проблем в медицине, от административно-территориальной реформы и других вопросов, где действительно имеется кризис.
В Риге никакого кризиса с вывозом мусора нет, это видит и понимает каждый рижанин. Отходы вывозятся и будут вывозиться и после 11 декабря. Все остальное - политическая риторика", - заявил Буров.
По мнению министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце, Рижское самоуправление лишилось своих организаторских способностей и, получив кредит доверия от правительства и Сейма, в течение трех месяцев ничего не сделало для упорядочения ситуации с вывозом отходов.
Хотя с прежними операторами и достигнута договоренность о продолжении оказания услуг, до окончания срока чрезвычайного положения жители и предприятия не могут заключать новые договоры.
"Часть задач Рижская дума выполнила и выполняет, но это не относится к цели, указанной в первом пункте распоряжения VARAM - обеспечить долгосрочную непрерывность услуг по вывозу мусора на административной территории Риги", - заявили в VARAM.