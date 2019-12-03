Ниже среднего: OECD оценила навыки чтения латвийских школьников

В среднем по странам OECD достижения учащихся в чтении оцениваются в 487 пунктов, а результат Латвии составляет 479 пунктов.

Сегодня в Латвийском университете были представлены результаты Международной программы оценки школьников (PISA) за 2018 год для Латвии. В рамках этой программы каждые три года оцениваются навыки 15-летних школьников в чтении, математике, естественных науках и других областях.

В исследовании отмечается, что по навыкам чтения результаты латвийских школьников по сравнению с предыдущим исследованием PISA 2015 статистически снизились на девять пунктов, однако в целом результаты за период с PISA 2000 свидетельствуют о стабильности показателей Латвии на среднем уровне стран OECD или близко к нему.

Такое же количество очков, как Латвия, получили Хорватия и Россия.

Выше всего средние навыки чтения среди школьников оценены в Китае - 555 пунктов. В Сингапуре этот показатель составляет 549 пунктов, в Макао - 525, в Гонконге - 524, в Эстонии - 523, в Канаде и Финляндии - 520, в Ирландии - 518 пунктов. Эстония стала страной с самым высоким уровнем навыков чтения среди школьников в ЕС и среди стран OECD.

Латвийские школьники со средними результатами занимают 23-28-е место среди стран OECD и 28-35-е место среди всех стран, участвовавших в исследовании PISA 2018.

Доля латвийских школьников с хорошими навыками чтения составляет 4,8%, что меньше, чем в среднем по OECD - 8,6%.

Доля латвийских школьников с относительно низкими достижениями в чтении составляет 22,4%, что немного меньше, чем по OECD в среднем - 22,7%.

Также в исследовании отмечается, что навыки чтения среди девочек в Латвии значительно выше, чем среди мальчиков, и разница составляет 33 пункта. В среднем по странам OECD эта разница составляет 30 пунктов.