Продюсер групп "Грибы" и Quest Pistols рассказал о наркотиках и драках с певицей Луной

Юрий познакомился с Кристиной на вечеринке, где она была фотографом. Он пригласил эффектную девушку сняться в клипе группы Quest Pistols, где дал ей главную роль. Молодые люди постепенно сошлись и через три месяца Бардаш предложил любимой родить ему ребенка, блондинка согласилась. После рождения сына Георгия пара переехала в Лос-Анджелес.

Луна (наст. имя - Кристина Герасимова) ФОТО: скриншот видео

"Жили, бабки тратили... У Кристины была послеродовая депрессия. Мы постоянно сходили-расходились", - рассказывает Юрий про это время.

Тогда он и не мог представить, что его жена когда-либо она станет успешной певицей.

"Когда баба напоказ всему миру - это тяжело. Мне надо было "качать" ее, а у меня проекты", - объясняет Бардаш свой отказ продюсировать супругу.

Он признается, что его любимая работа у нее - это клип "Осень", который Кристина сняла сама, когда вышла с сыном погулять. Он отмечает, что снял для бывшей супруги три прекрасные работы, среди них "Огонек" и "Бутылочка".

В начале отношения не были плохими.

"У нас не было сразу конфликтов. Первые три месяца было прекрасно, а потом семь лет ада", - объясняет Бардаш.

Когда он узнал, что Кристина стала встречаться с его другом Александром Волощуком. Юрий Бардаш сделал громкую публикацию в соцсетях, где рассказал, что супруга ему изменяет. Оказывается, звезды год не жили вместе, но Бардаш продолжал ее содержать. Как объяснил продюсер, Кристина говорила, что у нее никого нет. Он даже купил ей Porshe.

"Я себя вообще не выгораживаю... Но когда я это узнал у меня было состояние суицида... Мне пришлось это сделать, иначе мне был бы просто п****ц. Это был крик души. Что сделано, то сделано", - отмечает он.

Юрий подчеркивает, что Кристина имела полное право это сделать. Но Александр должен был прийти к нему и все рассказать.

"В моей голове - это трус... Он мне сказал, что я виноват сам, ведь я ее бил. Какое его дело?", - возразил продюсер.

Юрий ответил, он не бил свою жену. Вся его жизнь в его творчестве. Он объяснил, что понимает, что ей нужно "оттолкнуться от него и стать героиней".

"Муж и жена - одна сатана! Народная пословица - это наша мудрость. Я себя ангелом не считаю, но я никого пальцем не трону. Наши отношения - это жестко", - отмечает он.

Бардаш объясняет, что в их супружеской жизни были наркотики.

"Наркотики - это, когда сначала хорошо, а потом "ухо-да". Наркотики разрушают отношения всегда, разрушают психику. И в этом движении мы жили", - вспоминает он.

Продюсер утверждает, что они принимали не только кокаин. Во время брака Бардаш не бил Кристину, но они дрались. Если он ее и ударил, то это была слабость.

"Слабость - это когда все, что ты можешь - это свои физические потребности. В жизни нет ничего запрещенного... Я это признавал и никогда не отказывался", - подытожил Юрий.