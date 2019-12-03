Продюсер групп "Грибы" и Quest Pistols рассказал о наркотиках и драках с певицей Луной

Украинский продюсер Юрий Бардаш, известный по работе с группами Quest Pistols, "Нервы", Луна, "Грибы" стал героем программы "ВДудь". В интервью Юрию Дудю он рассказал про семейную жизнь с певицей Кристиной Герасимовой (Луна).
Юрий познакомился с Кристиной на вечеринке, где она была фотографом. Он пригласил эффектную девушку сняться в клипе группы Quest Pistols, где дал ей главную роль. Молодые люди постепенно сошлись и через три месяца Бардаш предложил любимой родить ему ребенка, блондинка согласилась. После рождения сына Георгия пара переехала в Лос-Анджелес.
"Жили, бабки тратили... У Кристины была послеродовая депрессия. Мы постоянно сходили-расходились", - рассказывает Юрий про это время.
Тогда он и не мог представить, что его жена когда-либо она станет успешной певицей.
"Когда баба напоказ всему миру - это тяжело. Мне надо было "качать" ее, а у меня проекты", - объясняет Бардаш свой отказ продюсировать супругу.
Он признается, что его любимая работа у нее - это клип "Осень", который Кристина сняла сама, когда вышла с сыном погулять. Он отмечает, что снял для бывшей супруги три прекрасные работы, среди них "Огонек" и "Бутылочка".
В начале отношения не были плохими.
"У нас не было сразу конфликтов. Первые три месяца было прекрасно, а потом семь лет ада", - объясняет Бардаш.
Когда он узнал, что Кристина стала встречаться с его другом Александром Волощуком. Юрий Бардаш сделал громкую публикацию в соцсетях, где рассказал, что супруга ему изменяет. Оказывается, звезды год не жили вместе, но Бардаш продолжал ее содержать. Как объяснил продюсер, Кристина говорила, что у нее никого нет. Он даже купил ей Porshe.
"Я себя вообще не выгораживаю... Но когда я это узнал у меня было состояние суицида... Мне пришлось это сделать, иначе мне был бы просто п****ц. Это был крик души. Что сделано, то сделано", - отмечает он.
Юрий подчеркивает, что Кристина имела полное право это сделать. Но Александр должен был прийти к нему и все рассказать.
"В моей голове - это трус... Он мне сказал, что я виноват сам, ведь я ее бил. Какое его дело?", - возразил продюсер.
Юрий ответил, он не бил свою жену. Вся его жизнь в его творчестве. Он объяснил, что понимает, что ей нужно "оттолкнуться от него и стать героиней".
"Муж и жена - одна сатана! Народная пословица - это наша мудрость. Я себя ангелом не считаю, но я никого пальцем не трону. Наши отношения - это жестко", - отмечает он.
Бардаш объясняет, что в их супружеской жизни были наркотики.
"Наркотики - это, когда сначала хорошо, а потом "ухо-да". Наркотики разрушают отношения всегда, разрушают психику. И в этом движении мы жили", - вспоминает он.
Продюсер утверждает, что они принимали не только кокаин. Во время брака Бардаш не бил Кристину, но они дрались. Если он ее и ударил, то это была слабость.
"Слабость - это когда все, что ты можешь - это свои физические потребности. В жизни нет ничего запрещенного... Я это признавал и никогда не отказывался", - подытожил Юрий.
За нынешним творчеством бывшей жены Бардаш не следит. Он объясняет, что до сих пор испытывает большую боль.