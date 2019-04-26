Луна рассказала, как из фотографа превратилась в певицу

Исполнительница сейчас себя полностью соотносит с псевдонимом Луна. Девушка даже меняет фамилию в паспорте.

Про то, что ее путают с рок-исполнительницей Louna, Кристина искренне удивлена.

"Я даже Луну не знала, кто такая Louna... Я многое не знала и не знаю о русских исполнителях. Сейчас я начинаю немного разбираться... Потом до меня дошло, что это довольно популярная рок-группа...Там целое движение... Я их уважаю...", - призналась певица.

Она проделала довольно интересный путь, пока не нашла себя. Не нашла чем именно хочет заниматься.

"Это интересная история... До Луны, я была другой Кристиной... Ну, фотографом. Наверное, у каждого это происходит на определенном этапе... Это позволяет избавиться от детских страхов и комплексов... Ты превращаешься из человека в личность...

У тебя есть определенный образ, и я поняла, что нужно зрителю - зрителю нужна изюминка. Потом я открыла ее в себе и полюбила свою индивидуальность", - объяснила Кристина.

Она добавила, что на многое повлияла среда. Ведь она попала в тусовку в Киеве, где были люди искусства - музыканты, художники и фотографы. Именно они стали частью команды певицы. Она пропиталась идеями этих людей и стала транслировать свое творчество в массы.

"Эта томность в голосе - это то, как я вижу свою подачу. Как проект, образ для людей. А в жизни - я хозяйка, молодая женщина, спортсменка, мать и много другое", - говорит о себе Кристина.

Девушка рассказала, как так получилось, что она научилась петь.

"Я благодарная своим родителям. .. Я ни минуты не сидела дома. Я три года занималась в музыкальной школе академическим вокалом, сольфеджио, хором и фортепиано. Я занималась четыре года классическим балетом... Это дало мне то, что на сцене у меня есть пластика... ", - вспомнила Луна.