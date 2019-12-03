"Согласие" решило активно участвовать в кампании сбора подписей за роспуск парламента

Председатель правления "Согласия" Янис Урбанович заявил, что процесс принятия бюджета на 2020 год показал, что Сейм и правительство "игнорируют основные ценности Латвии как правового и социально ответственного государства и основные правовые принципы". Пакет бюджетных законов принят с нарушением принципов парламентской демократии, а оппозиция была лишена возможности даже высказаться.

"В бюджете нашлись деньги на различные инициативы, но не для важнейших для общества институтов - здравоохранения и системы образования. Это ухудшило положение социально наименее защищенных групп - детей и безработных", - говорится в заявлении правления "Согласия".

Партия считает, что "парламент, который не хочет представлять весь народ и контролировать правительство, не имеет смысла. Законодательная работа в наиболее важных для общества сферах превратилась в сплошное пустословие".

Фракция "Согласия" в Сейме делала все, чтобы мнение общества было услышано. "Но этого не произошло, поэтому депутаты "Согласия" готовы взять на себя ответственность и предстать перед народом для проверки доверия их мандатам в ходе досрочных выборов", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, с 15 ноября, когда начался сбор подписей за инициирование референдума о роспуске 13-го Сейма, инициативу на портале Latvija.lv поддержали уже около 40 750 человек. В то же время Партия центра, инициатор сбора подписей, отмечает, что число подписавшихся больше, так как люди могут подписаться у нотариусов, в самоуправлениях и структурах, выполняющих нотариальные функции.