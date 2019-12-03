Вышел из дома и не вернулся. В Елгаве без вести пропал 45-летний мужчина

27 ноября после 18:30 мужчина вышел из дома и с тех пор не вернулся. Его телефон не доступен.

С собой у него была мужская сумка, в которой, возможно, находятся телефон, паспорт, кошелёк и ключи.

Был одет в тёмно-серую рабочую куртку, синие джинсы, коричневые ботинки. На нём также могла быть тёмная шапка.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения.