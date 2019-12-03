Вышел из дома и не вернулся. В Елгаве без вести пропал 45-летний мужчина

27 ноября в Елгаве пропал 45-летний Дмитрий Спирт. Родные обратились за помощью в поисках мужчины в организацию Bezvests.lv.
27 ноября после 18:30 мужчина вышел из дома и с тех пор не вернулся. Его телефон не доступен.
С собой у него была мужская сумка, в которой, возможно, находятся телефон, паспорт, кошелёк и ключи.
Был одет в тёмно-серую рабочую куртку, синие джинсы, коричневые ботинки. На нём также могла быть тёмная шапка.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения.
Любого, кто может знать о местонахождении мужчины, просят сообщать полиции по номеру телефона 110 или в bezvests.lv по номеру 22084084.