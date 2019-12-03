Вт, 3.12.2019
Эти люди проигнорировали все советы, которые даются в таких случаях - убегать, заботиться о своей собственной безопасности. Вместо этого они бросились в опасность, чтобы позаботиться о безопасности всех остальных. Я чрезвычайно горжусь ими. Садик Хан, мэр Лондона, об очевидцах теракта

Вышел из дома и не вернулся. В Елгаве без вести пропал 45-летний мужчина

ФОТО: Facebook/ Bezvests.lv

27 ноября в Елгаве пропал 45-летний Дмитрий Спирт. Родные обратились за помощью в поисках мужчины в организацию Bezvests.lv.

27 ноября после 18:30 мужчина вышел из дома и с тех пор не вернулся. Его телефон не доступен. 

С собой у него была мужская сумка, в которой, возможно, находятся телефон, паспорт, кошелёк и ключи. 

Был одет в тёмно-серую рабочую куртку, синие джинсы, коричневые ботинки. На нём также могла быть тёмная шапка. 

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения. 

Любого, кто может знать о местонахождении мужчины, просят сообщать полиции по номеру телефона 110 или в bezvests.lv по номеру 22084084.

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