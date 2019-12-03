Видео: мужчина удивил прохожих необычным мытьем машины у т/п Alfa

Прохожие, которые находились по близости т/п Alfa, стали очевидцами необычной картины на парковке.
В Instagram появилось видео, где мужчина залез на багажник легкового автомобиля и с помощью похожего на швабру предмета начал "мыть" крышу машины.
"Когда ждешь девушку из магазина и тебе стало скучно!" – гласит надпись под видео.
Сам автомобиль находился в месте, где он преграждал путь прохожим.
Пользователи Сети в недоумении, что пытался сделать этот мужчина.
Один из комментаторов написал, что тот же мужчина ранее "мыл" пешеходный переход, который находится недалеко на улице Бривибас. Некоторые пишут, что это просто розыгрыш латвийского пранкера.