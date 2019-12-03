Видео: мужчина удивил прохожих необычным мытьем машины у т/п Alfa

В Instagram появилось видео, где мужчина залез на багажник легкового автомобиля и с помощью похожего на швабру предмета начал "мыть" крышу машины.

"Когда ждешь девушку из магазина и тебе стало скучно!" – гласит надпись под видео.

Сам автомобиль находился в месте, где он преграждал путь прохожим.

Пользователи Сети в недоумении, что пытался сделать этот мужчина.