Вт, 3.12.2019
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В США мать обвиняется в том, что повесила своих маленьких детей в подвале

Лиза Снайдер

ФОТО: Bill Uhrich / AP

Жительнице Пенсильвании (США) в понедельник, второго декабря, было выдвинуто обвинение в убийстве двух своих детей. Они были найдены повешенными в подвале дома. Об этом сообщает Telegraph.

Обвиняемая, 36-летняя Лиза Снайдер сообщила полиции, что её восьмилетний сын совершил убийство, поскольку его обижали в школе.

Однако во время расследования не было найдено доказательств этому. Также оказалось, что у мальчика была физическая инвалидность, что значило, что совершить самоубийство он не мог, - сказали прокуроры. 

"Насколько я знаю, восьмилетние люди не совершают самоубийств", - сказал на пресс-конференции адвокат Джон Т. Адамс. "Потому, конечно, у нас были вопросы". 

Сама же женщина отказалась от каких-либо комментариев. 

В полиции сообщили, что Снайдер сообщила о самоубийствах детей 23 сентября. Она позвонила в полицию и рассказала, что нашла своих детей в подвале дома висящими на балке. Через несколько недель она была арестована в своем доме. 

Один из друзей женщины рассказал следователям, что за три недели до смерти детей Снайдер сказала, что угнетена, не может встать с кровати и больше не заботится о своих детях. 

Следователи конфисковали у женщины мобильный телефон, два планшета и ноутбук. Во время проверки устройств выяснилось, что за день до смерти детей женщина искала слово "повеситься" в Google и посетила веб-сайт, где подробно описан эффективный способ повешения человека.

Адамс отметил, что в 2014 году у женщины уже забирали детей, однако в феврале 2015 года они вернулись домой. Причины, по которым дети были отлучены от семьи, не сообщаются. 

Снайдер обвиняется не только в издевательствах над детьми и их убийстве, но и в занятии сексом с собакой, а также в жестоком обращении с животными. Доказательства этому полицейские обнаружили в одной из переписок женщины на Facebook.

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