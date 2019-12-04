Газета: Россия планирует развернуть под Калининградом мотострелковую дивизию

Россия в следующем году планирует развернуть в Калининградской области, граничащей с Польшей и Литвой, мотострелковую дивизию, пишет "Российская газета".
Издание отмечает, что причина размещения дивизии - укрепление сил НАТО в регионе.
"Несмотря на то, что в России неоднократно заявляли о том, что планов по захвату наших соседей никогда не готовили, концентрация сил НАТО вокруг региона становится тревожной. Чтобы нивелировать ситуацию, решено усилить оборону Калининградской области", - сообщает газета.
Более детальная информация о планируемом размещении мотострелковой дивизии не сообщается, однако указывается, что она позволит защитить регион от нападения по суше.
Напомним, президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда в сентябре подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое в том числе предусматривает увеличение военного присутствия США в Польше примерно на 1000 человек.
Обе страны обещали продолжить укреплять стратегические отношения, чтобы способствовать безопасности НАТО.