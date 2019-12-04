Газета: Россия планирует развернуть под Калининградом мотострелковую дивизию

"Несмотря на то, что в России неоднократно заявляли о том, что планов по захвату наших соседей никогда не готовили, концентрация сил НАТО вокруг региона становится тревожной. Чтобы нивелировать ситуацию, решено усилить оборону Калининградской области", - сообщает газета.