Суд первой инстанции отклонил иск Кристи ФОТО: PA

Обязательное указание пола гражданина в паспорте нарушает право человека на частную жизнь и дискриминирует по признаку пола, считает истец. Но Хоум-офис не согласен.

Британская активистка кампании за гендерное равенство Кристи Элан-Кейн через суд пытается добиться разрешения на выдачу паспортов без указания гендерной принадлежности.

62-летняя Кристи Илан-Кейн, родившаяся женщиной, уже 25 лет ведет кампанию за права небинарных граждан, не относящих себя ни к мужскому, ни к женскому полу.

Одиннадцать стран в настоящее время позволяют получить паспорт с отметкой Х в графе "пол": это Нидерланды, Аргентина, Австралия, Канада, Дания, Германия, Индия, Мальта, Непал, Новая Зеландия и Пакистан.

В 2018 году Высокий суд отклонил иск Илан-Кейн к британскому министерству внутренних дел. Во вторник иск о внесении отметки нейтрального пола гражданина в британские паспорта слушается в Апелляционном суде Англии и Уэльса в Лондоне.

Илан-Кейн указывает в апелляции, что обязанность указывать женский или мужской пол является нарушением Европейской конвенции прав человека: во-первых, права на уважение частной жизни, во-вторых, права не быть дискриминированным по признаку пола.

"Законное право на обозначение своей идентичности - фундаментальное человеческое право, но интерсексуалы как будто не имеют прав", - считает Илайн-Кейн.

Интерсексуалы зачастую настаивают на том, чтобы к ним не применяли местоимениями "он" или "она". В английском языке в третьем лице для них используется местоимение they ("они") в сочетании с глаголами в единственном числе, а также несколько новых слов: ze, sie, ve, ey.

PA Media

Судебный иск к паспортному офису Её Величества, поданный Кристи Илан-Кейн в 2018 году, был отклонен. Паспортное ведомство является частью МВД.

В своем решении судья тогда указал, что тщательное исследование вопроса еще не завершено.

Хоум-офис настаивает на том, что иск о гендерно-нейтральных паспортах должен быть отклонен окончательно.

В ряде американских университетов гендерно-нейтральные студенты могут воспользоваться наклейками с просьбой "называйте меня "они/их/им". Emma Holman-Smith

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Джеймс Иди подчеркивает, что паспортная система обеспечивает безопасность государственной границы и должна быть "логичной с административной точки зрения".

Юристы, поддерживающие иск в Апелляционном суде, делают упор на защиту прав целой категории граждан. "Это судебное дело поднимает вопросы об уважении самоопределения тех, кто не относит себя к мужчинам или к женщинам - речь идет и о транссексуалах, об интерсексуалах, людях "общего пола" и нон-гендерах", - сказала в интервью Би-би-си адвокат Анна Коллинз.