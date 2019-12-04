Свадьба двух красавиц претендует на звание самого сказочного бракосочетания года
В середине октября в ирландском замке Эшфорд состоялась свадьба digital-директора Ralph Lauren Элис Делахант и музыкального менеджера Риз Лашер, однако фотографии с торжества, которое претендует на звание самого красивого бракосочетания года, появились в соцсетях недавно.
В интервью изданию Vogue девушки признались, что изначально планировали скромную свадьбу, но постепенно идея переросла в грандиозное празднование на родине Элис в Ирландии.
Делахант отправилась под венец в кружевном платье Ralph Lauren с открытой спиной и зеленом кейпе, а Риз выбрала модель Carolina Herrera с открытыми плечами и шлейфом.
Подружки невест были одеты в белоснежные брючные костюмы Cristina Ottaviano.
На свадебном торжестве объединили американские и ирландские традиции, а в качестве песни для первого танца новобрачные выбрали композицию Hold My Girl Джорджа Эзры.
По сообщениям зарубежных СМИ, перед тем, как сделать друг другу предложение, девушки встречались около двух лет. Познакомились они в Сети через приложение для знакомств, через месяц переписки встретились и с тех пор уже не расставались.