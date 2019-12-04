Свадьба двух красавиц претендует на звание самого сказочного бракосочетания года

В интервью изданию Vogue девушки признались, что изначально планировали скромную свадьбу, но постепенно идея переросла в грандиозное празднование на родине Элис в Ирландии.

Делахант отправилась под венец в кружевном платье Ralph Lauren с открытой спиной и зеленом кейпе, а Риз выбрала модель Carolina Herrera с открытыми плечами и шлейфом.

По сообщениям зарубежных СМИ, перед тем, как сделать друг другу предложение, девушки встречались около двух лет. Познакомились они в Сети через приложение для знакомств, через месяц переписки встретились и с тех пор уже не расставались.