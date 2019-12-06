Девушка полтора года ходит с открытой раной на ноге; клиника вины не признает

Анете - молодая девушка, которая обратилась в клинику лазерной дерматологии Era Esthetic, чтобы избавиться от доброкачественного образования на ноге. После операции рана не заживала почти полтора года. Клиника свою вину не признает, а вопрос компенсации зашел в тупик.

История Анете

Желание избавиться от бородавки или другого доброкачественного образования на теле может дорого обойтись. Такова история Анете. Она молодая женщина с добродушными глазами, хотя, к сожалению, в последнее время они полны печали.

Все началось в январе 2018 года. Анете отправилась в клинику лазерной дерматологии Era Esthetic, чтобы избавиться от доброкачественного образования - дерматофибромы - на голени.

Получив консультацию, девушка узнала, что удалить эстетически непривлекательный "нарост" на теле можно в тот же день. Так и сделали. Рану зашили. Изначально все было хорошо.

Проблемы начались через две недели, когда после операции нужно было снять швы. Врач был в отпуске и рекомендовал Анете обратиться в другую клинику. После снятия швов на ране начала образовываться корка.

Анете записалась на очередной визит к хирургу в клинику Era Esthetic. Врач ввел в рану лекарство под названием Kenalog, которое используют при кожных заболеваниях. Но ситуация только ухудшилась: рана стала шире и начала постепенно открываться.

В результате доктор направил Анете в Клинику лазерной пластики, где работает его дочь. Во время этого визита дочь хирурга посмотрела на рану и сказала, что ей придется подождать - доктор попросил девушку прийти через месяц.

Спустя месяц рана раскрылась.

Ее нужно было снова зашить, и Анете снова отправилась в Клинику лазерной пластики.

Сразу после процедуры у молодой женщины резко повысилась температура тела. Доктор предположила, что это может быть аллергия на нити, и попросил девушку самостоятельно удалить верхние нити с помощью пинцета. Все стало еще хуже.

Нога распухла, и началось воспаление раны. Позже, когда девушка прибыла в больницу, стало ясно, что в рану попали опасные микроорганизмы.

Более того, ей сообщили, что от подобного рода заражения можно даже умереть.

Рана Анеты ФОТО: TVNET

Причина инфекции - врачебная ошибка?

Никто, включая Анете, теперь не может точно сказать, как опасные для жизни микроорганизмы попали в рану. В общей сложности девушка побывала в трех разных клиниках, включая Era Esthetic.

Сама Анете говорит, что микроорганизмы могли попасть в рану либо во время первой операции, либо во время повторного наложения швов.

Она утверждает, что следовала всем указаниям доктора и держала рану прикрытой.

Работающий в клинике Era Esthetic хирург Вячеслав Моисеенко заявляет, что когда Анете пришла на перевязку в Клинику лазерной пластики, рана не была прикрыта. Девушка уверяет, что это неправда.

Клиника Era Esthetic своей вины не признает и не видит оснований говорить о врачебной ошибке.

Единственное, руководитель клиники Юлия Юргеле считает, что "неприятная" ситуация заключается в том, что из-за отпуска хирурга Анете пришлось направить к специалисту из другого учреждения.

Предупреждали или не предупреждали?

В соответствии с Законом о правах пациентов врач должен рассказать о потенциальных рисках перед любой операцией. Это следует, например, из второй части первой статьи закона, который разъясняет концепцию информированного согласия:

"Информированное согласие - согласие пациента на лечение, которое он дает устно, письменно или такими действиями, которые недвусмысленно подтверждают согласие, причем дает его свободно на основании своевременно предоставленной лечащим лицом информации о цели, риске, последствиях и используемых методах лечения".

Права пациента на информацию дополнительно определены в четвертой статье этого закона. Более того, в пятой части этой статьи говорится, что: "информация предоставляется пациенту в понятной форме с разъяснением медицинских терминов и с учетом возраста, зрелости и опыта пациента".

По словам Анете, никто не рассказал ей о потенциальных рисках, связанных с данным типом операции.

Доктор Вячеслав Моисеенко не согласен с утверждением девушки. Мужчина говорит, что всегда объясняет это всем своим пациентам. Кроме того, перед любой операцией заполняется специальная форма, в которой также указаны потенциальные риски, говорит Моисеенко в интервью TVNET.

Однако директор клиники Юлия Юргеле признает, что врач, возможно, не упомянул о всех рисках, связанных с операцией.

"Врач помнит, что предупреждал. Однако сейчас трудно полностью восстановить ход событий. Я думаю, что, вероятно, он не упомянул о каждой детали, о некоторых осложнениях, потому что они очень редки, и он сам не ожидал ничего подобного. Может быть, была допущена ошибка в общении", - говорит Юргеле.

Анете, в свою очередь, настаивает на том, что она не подписывала никакую форму до операции.

Как в интервью с TVNET отметила адвокат Солвита Олсен, перед любой операцией врач обязан информировать пациента о возможных последствиях.

И хотя о правах пациентов написано в законе, Олсен говорит, что в реальной жизни эти права реализуется "очень слабо".

В других европейских странах, если пациент не знает о потенциальных рисках, это автоматически считается медицинской ошибкой, говорит Олсен.

Она также указала, что понимание информированного согласия в Латвии значительно отличается от понимания в других европейских странах, поэтому в этом аспекте возникает много проблем.

ФОТО: TVNET

Про компенсацию

После инцидента Анете обратилась в Era Esthetic с просьбой возместить расходы, поскольку девушке потребовалась еще одна операция на ноге.

Анете предложили продолжить лечение в Era Esthetic, но она отказалась, основываясь на предыдущем опыте.

Анете потребовала компенсацию в размере 2800 евро, включающую текущие и будущие расходы на лечение.

Она утверждает, что клиника с таким предложением не согласна.

В свою очередь, директор клиники Юлия Юргеле уверяет, что клиника согласилась возместить расходы, понесенные как после первой операции, так и возникшие в будущем, но на основе фактов. Но сумма, которую молодая женщина запросила у клиники, была слишком высока, отметила Юргеле в интервью TVNET.

Как объяснила адвокат Солвита Олсен, пациенты имеют право требовать компенсацию за лечение, будь то государственная клиника или частная, но при определенных обстоятельствах.

"Пациент имеет право требовать компенсацию в случае неправильного лечения. Нужно учитывать, что в процессе лечения ошибки очень распространены", - подчеркивает специалист.

В то же время адвокат отмечает, что такие случаи являются непростыми, поскольку очень часто прямые доказательства медицинской ошибки сложно найти.

Что делать?

По словам Солвиты Олсен, один из вариантов - обратиться в фонд медицинского риска при Инспекции здравоохранения.

Это специальный фонд, который, в определенных случаях, выплачивает компенсацию.

В отдельных правилах Кабинета Министров коротко описаны случаи, когда присуждаются и не присуждаются средства из этого фонда.

По правде стоит сказать, изучив документ, TVNET узнал, что в случае, если пациент от лечения отказался, есть основания не возмещать ему расходы.

В свою очередь Анете говорит, что уже обращалась в фонд, но получила отказ. По ее словам, сотрудники учреждения заявили, что

фонд не возмещает расходы, понесенные после операций эстетического характера.

Как адвокат Солвита Олсен, так и журналисты TVNET, изучая соответствующие правила Кабинета министров и Закон о правах пациентов, не нашли пункт, в котором бы прямо об этом говорилось.

Что является и не является лечением?

TVNET обратился и в Инспекцию здравоохранения. От интервью представители Инспекции отказались, объяснив это негативным опытом общения с журналистами.

Однако согласились передать наш запрос в Фонд медицинского риска, который обещал ответить в письменном виде. TVNET описал случай Анете и задал три вопроса:

Действительно ли фонд не компенсирует расходы на эстетические операции?

Что делать пациенту в случае осложнений после операции?

Что делать пациенту, если допущена врачебная ошибка?

Ответ, который портал ждал более недели, содержит в основном ссылки на латвийское законодательство и, по сути, является формальной отпиской чиновников.

"Фонд медицинского риска не компенсирует убытки (материальные и нематериальные), вызванные эстетической хирургией, потому что эстетическая хирургия - это свободный выбор пациента, без каких-либо медицинских показаний".

Иными словами, если вышеупомянутое доброкачественное образование не угрожает жизни, то нечего жаловаться.

Далее в письме фонд обращает внимание на то, что "целью его деятельности не является обеспечить потребителям систему компенсации государственных гарантий в случаях, когда медицинская услуга предоставляется без медицинских показаний для лечения заболевания (не включая услуги, оказываемые по косметическим, эстетическим причинам)".

Тем не менее, изучив соответствующие регулирования, TVNET пришел к выводу, что это интерпретация самого центра.

В любом случае нигде не указано, что компенсация за ущерб, причиненный эстетической хирургией, не выплачивается.

Кроме того, ответное письмо фонда медицинского риска содержит несоответствия. Фонд ссылается на аннотацию, в которой определяется цель правил, а именно: "выплачивать компенсацию в тех случаях, когда пациенту действительно причинен серьезный вред здоровью или жизни с долгосрочными последствиями (..)".

TVNET убедился, что долгосрочные последствия у Анете действительно есть. Например, изменился силуэт ноги, остался шрам, не говоря уже о боли и чувстве усталости.

ФОТО: TVNET

В заключении

Следует сделать вывод, что у молодой женщины остался только один вариант - обратиться в суд. Основываясь на опыте Анете, портал TVNET собрал информацию, которую следует учитывать в случае осложнений, связанных с операцией.