Названа возможная дата внеочередных выборов в Рижскую думу

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня подтвердила агентству LETA, что министерство с этим вопросом обратилось в комиссию и в Управление по делам гражданства и миграции.

VARAM потенциально хочет провести выборы 22 февраля, но ЦИК считает, что лучше бы их было провести 29 февраля.

Напомним, Министерство охраны среды и регионального развития уже давно обсуждает поправки к закону, которые позволили бы проводить внеочередные выборы в самоуправления и в том случае, если дума распускается в последние 15 месяцев ее полномочий, и в таком случае выбранная в ходе внеочередных выборов дума может не переизбираться на очередных выборах. Об этом заявил Латвийскому радио министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

Сейчас закон предусматривает, что в случае, если дума распускается позже, чем за 15 месяцев до очередных выборов, вместо нее назначается временный администратор. Пуце считает такую систему недемократичной.

Он добавил, что эта норма, если ее примут, будет относиться не только к Рижской думе, которой сейчас грозит роспуск, но и к любому другому самоуправлению.

В настоящее время юристы VARAM работают над заключением о возможностях роспуска Рижской думы.

В то же время он указал, что Рижская дума уже второй раз не справляется со своей автономной функцией - обеспечить вывоз бытовых отходов - поэтому должна быть распущена.