Стало известно, о чем Зеленский говорил с Вэнсом и Рубио в Риме

Встреча состоялась в резиденции посла США.

На встрече обсуждались "ситуация на фронте, подготовка к разговору [президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина по телефону] в понедельник, возможность [новых] санкций против России, если не будет результатов, прекращение огня", сообщил AFP высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

Good meeting with @VP J. D. Vance and Secretary of State @SecRubio in Rome.



During our talks we discussed negotiations in Istanbul to where the Russians sent a low level delegation of non-decision-makers. I reaffirmed that Ukraine is ready to be engaged in real diplomacy and… pic.twitter.com/ko2cKKYvCZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 18, 2025

"Посыл тот же, что и раньше: мы хотим закончить войну, но они [Россия] этого не хотят", - сказал источник, описывая то, что Зеленский сказал Вэнсу и Рубио во время встречи.

В воскресенье, во время инаугурации нового Папы Льва XIV, Зеленский также имел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а после инаугурации у него состоялась частная аудиенция с Папой.

Как уже сообщалось, в субботу Трамп заявил, что в понедельник у него состоится телефонный разговор с Путиным, а затем с Зеленским и несколькими членами НАТО.