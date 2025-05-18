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Стало известно, о чем Зеленский говорил с Вэнсом и Рубио в Риме

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.
Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. Фото: EPA/Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский в Риме в воскресенье, 18 мая, встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

Встреча состоялась в резиденции посла США.

На встрече обсуждались "ситуация на фронте, подготовка к разговору [президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина по телефону] в понедельник, возможность [новых] санкций против России, если не будет результатов, прекращение огня", сообщил AFP высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

"Посыл тот же, что и раньше: мы хотим закончить войну, но они [Россия] этого не хотят", - сказал источник, описывая то, что Зеленский сказал Вэнсу и Рубио во время встречи.

В воскресенье, во время инаугурации нового Папы Льва XIV, Зеленский также имел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а после инаугурации у него состоялась частная аудиенция с Папой.

Как уже сообщалось, в субботу Трамп заявил, что в понедельник у него состоится телефонный разговор с Путиным, а затем с Зеленским и несколькими членами НАТО.

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