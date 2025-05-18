Главное за 18 мая Австрия победила на "Евровидении", в Риге прошел международный марафон и у кого самые маленькие пенсии

Где найти самые хрустящие местные огурчики? Почему при покупке рыбы важно заглянуть ей в глаза и измерить плавники? Где взять такую сметану, в которой ложка будет стоять, не падая? И что, в конце концов, находится под павильонами Центрального рынка? Receptes.lv отправляется на экскурсию с человеком, который знает ответы на все эти вопросы.

Называть нынешний глобальный экономический климат "неопределенным" - значит сильно преуменьшать ту неразбериху, которая воцарилась в последние месяцы, особенно после введения в начале апреля президентом США Дональдом Трампом пошлин "Дня освобождения". Он почти сразу приостановил их действие, поскольку на рынках капитала (особенно на рынке облигаций США) начался хаос. Но никто, кроме, возможно, нескольких инсайдеров, связанных с администрацией, не знает, возобновит ли Трамп действие пошлин этим летом (они приостановлены на 90 дней, пока затронутые ими страны пытаются договориться о новых двусторонних торговых соглашениях с США), или же он заменит их соглашениями с торговыми партнерами. И все же ряд последствий политики Трампа для американской и мировой экономики мы можем предсказать.