Главное за 18 мая Австрия победила на "Евровидении", в Риге прошел международный марафон и у кого самые маленькие пенсии

Выходные были наполнены самыми разнообразными событиями. В швейцарском Базеле отгремело "Евровидение", в Эстонии продолжают выяснять обстоятельства крушения двух вертолетов, а в Риге прошел международный марафон. О главных новостях воскресенья, 18 мая, читайте в традиционной подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Самый низкий средний размер пенсий в Латвии в прошлом году был зафиксирован среди пенсионеров старше 89 лет. Таковы данные Государственного агентства социального страхования.
Земгальский окружной суд в Айзкраукле 4 ноября в 13:30 приступит к рассмотрению дела в отношении кандидата в депутаты 14-го Сейма Яниса Страумитиса, которого обвиняют в распространении клеветы в средствах массовой информации. Об этом агентству LETA сообщили в суде.
Самыми важными задачами следующего созыва Рижской думы должны стать ограничение миграции и привлечение инвестиций, заявил в интервью агентству LETA кандидат в мэры Риги от Национального объединения Эдвард Ратниекс.
В этом году Рижский марафон Rimi вновь собрал тысячи участников со всего мира. В воскресенье бегуны вышли на старт классического марафона, полумарафона, а также на дистанции 10 и 6 километров.
Как сообщают синоптики, вслед за дождливым завершением текущей недели в начале следующей нас ждет кратковременное потепление и прояснение. Однако ближе к ее концу снова вернутся осадки и более прохладный воздух.
За рубежом:
17 мая в Базеле (Швейцария) прошел финал 69-го международного конкурса "Евровидение". В этом году победу одержала Австрия с 436 баллами. На втором месте - Израиль (357), а на третьем - Эстония (356).
В воскресенье, 18 мая, в Стокгольме мужская сборная Латвии по хоккею проведет предпоследний матч группового этапа чемпионата мира, встретившись со сборной Словакии и продолжая борьбу за место в четвертьфинале.
Отдел управления судоходством Департамента транспорта Эстонии, который ежедневно следит за движением судов в территориальных водах страны, обнаружил в воскресенье, 18 мая, что Российская Федерация перехватила нефтеналивной танкер Green Admire под либерийским флагом, который следовал из порта Силламяэ по согласованному маршруту через российскую морскую зону.
В субботу, 17 мая, в Финляндии потерпели крушение два вертолета, вылетевших из Таллинна. На борту вертолетов находились крупные эстонские бизнесмены Прийт Яагант и Олег Сынаялг, сообщает Rus.Postimees.
В субботу вечером учебный парусник мексиканских военно-морских сил "Куаутемок", проходя по нью-йоркской реке Ист-Ривер, задел мачтами Бруклинский мост. В результате аварии частично сломались все три мачты судна, два человека погибли, еще 19 получили травмы, сообщает администрация Нью-Йорка.
Интересное чтиво:
Давняя традиция - смотреть "Евровидение" вместе с семьей. Новая традиция - писать о своих ощущениях на портал RUS TVNET. И обе традиции я люблю. Но сам конкурс в этом году оставил максимально двойственные ощущения, и главный вывод пугает - а кто-то вообще еще хочет проводить "Евровидение" у себя?
В своем пятом матче на чемпионате мира 2025 года мужская сборная Латвии по хоккею проиграла команде Финляндии. После игры TVNET+ побеседовал со звездами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Теуво Терявяйненом и Юусе Саросом. Финские лидеры вспомнили игру и всегда напряженные встречи с Латвией, а также прокомментировали соперничество между болельщиками на трибунах.
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