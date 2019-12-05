В Даугавпилсе умерла, возможно, зараженная бешенством женщина

Она отметила, что эпидемиологи SPKC в настоящее время организуют профилактические мероприятия в связи с полученной информацией о вышеупомянутой пациентке.

В сотрудничестве с научным институтом безопасности продовольствия, здоровья животных и окружающей среды "BIOR" SPKC организовал лабораторное исследование материалов пациентки, и первоначальные результаты тестов указывают на бешенство.

Эпидемиологи SPKC продолжают работу по выявлению лиц, которые имели достаточный для заражения контакт с пациенткой. Риск заражения оценивается в каждом конкретном случае, и при необходимости назначается вакцинация против бешенства.

По словам представителя SPKC, вакцинация против бешенства была начата для 60 человек. SPKC организовал поставку дополнительных вакцин против бешенства в медицинские учреждения Даугавпилса.

Два последних случая заболевания бешенством среди животных в Латвии были зарегистрированы в 2012 году, а последние случаи бешенства среди людей в Латвии были зарегистрированы в 1993, 1996 и 2003 годах. В каждом случае было зарегистрировано заболевание только одного человека.