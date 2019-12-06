3 знака Зодиака - прирожденные победители

Эти люди сильные и порой надменные, но при этом всегда справедливые и честные.
Кто из нас не хочет добиться успеха в жизни? Это правда, что человек - сам кузнец своего счастья, но и влияния звезд нельзя отрицать. Не зря же существует еще одно выражение: "Так звезды сошлись (встали)".
Для того, чтобы человек стал сильным, могущественным и успешным, на него должны оказывать влияние определенные планеты. Именно они дают силу, которой не обладают другие.
- Самая важная планета для успеха - Юпитер. А еще - энергетический Марс, который задает движение, придает волю, и Сатурн, без которого нет ничего, потому что если нет дисциплины и стратегии, то все вышеупомянутое не имеет никакого смысла.
Овен - рожден быть лидером
Овны - очень смелые люди. Таким энтузиазмом и решительностью, как у них, не обладает, пожалуй, никто другой.
Если Овен говорит, что сделает что-то - это означает, что все получитя. Сколько бы препятствий ни выпадало на пути, он преодолеет и решит все.
Это удивительно, но за что бы ни брался в жизни представитель этого знака - он со всем справится без проблем и каких-то особых усилий. Все дело в харизме: Овен рожден для того, чтобы побеждать. Других вариантов развития событий он просто не рассматривает.
Овен - это росток, который пробьет даже камень, чтобы прорасти к свету. Это ледокол, призванный расколоть лед и проложить путь другим кораблям.
Поэтому среди рожденных под эти знаком так много настоящих лидеров - директоров, топ-менеджеров и т. д. Их нельзя не заметить: эти люди начинают двигаться вперед, как танки, уже с первого дня прихода в компанию. Им достаточно просто пройти мимо, и вы буквально почувствуете эту энергию силы в воздухе.
Если Овен что-то обещает, то выполнит во что бы то ни стало. При этом он вовсе не ожидает, что его партнеры поступят точно так же. Овен просто делает свою работу. Больше всего на свете эти люди не любят предательство, ложь и уныние.
Из них выходят чудесные врачи (в частности - хирурги), инженеры-строители, архитекторы, солдаты, офицеры, главнокомандующие, а также - актеры.
Как, например, как всемирно известный комик Чарли Чаплин. Овен еще и прекрасен в любви (вспомните, например, Казанову). И в политике они великолепны.
Однако быть рядом с Овном непросто. Если вам выпало работать или жить с этим человеком, то будьте готовы работать, работать и еще раз работать. Потому что это единственный способ проявить себя рядом с представителем этого знака. Он и сам трудится без устали, и другим лениться не позволяет.
Стрелец - знак счастья, радости и экзотики
Представители этого знака обожают хорошую еду, напитки, путешествия, музыку, то есть умеют любить жизнь во всех ее проявлениях. Они умеют дружить и берегут друзей. А еще они никогда не пройдут мимо несправедливости - обязательно вмешаются. Это придает им еще больше силы и уверенности в себе.
Стрелец - это символ молодости и неувядающего духа. Представители этого знака Зодиака, как правило, очень красивы, хорошо сложены, обожают спорт, особенно теннис.
Эти люди очень стильные, аристократичные, иногда - бунтари, но специфические - они просто идут своим путем, уважая традиции.
Из Стрельцов получаются хорошие священники, астрологи и пророки. Сильный Юпитер помогает им получать награды, чем бы они ни занимались. Дело в том, что для того, чтобы стать победителем в спорте или даже на войне, у вас должен быть сильный Юпитер в натальной карте.
Следует отметить, правда, что общаться и сотрудничать со Стрельцами может быть довольно непросто.
Рожденные под этим знаком часто выглядят уж слишком строгими и высокомерными. Кроме того, они практикуют "наказания", что вдвойне неприятно.
При этом делают это "со знанием дела", то есть лишают людей, например, удовольствий или денег, если те провинились.
Планы и цели у Стрельца - как у Наполеона. Но, как ни странно, почти все они осуществляются.
Типичные представители этого знака - такие легенды музыки, как Фрэнк Синатра и Тина Тернер. Они не только достигли вершины успеха, но и навечно там закрепились.
Козерог - деспот, властный, авторитетный
Репутация рожденных под этим знаком Зодиака схожа со Скорпионами - они уж точно не "белые и пушистые".
Козерог - это знак, без которого невозможно представить успех. И все благодаря Сатурну - планете, которая оказывает на них сильное влияние. Козерог даже считается одним из самых влиятельных знаков.
Представители этого знака Зодиака очень дисциплинированы.
Они являются олицетворением успеха и власти. Козероги очень трудолюбивы, любят и умеют обучать других работников, чудесные стратеги и тактики.
Кстати, эти люди не боятся стрессов или потери работы. Для них все это - естественный ход жизни. Козерог всегда уверен, что был, есть и будет авторитетом, что бы ни случилось. В конце концов, ведь он всю жизнь работает на свою репутацию. Даже уже тогда, когда она работает на него и, вроде бы, можно было расслабиться.
Его путешествие по жизни - это всегда нелегкий путь. Такова карма, опыт прошлых перевоплощений. Поэтому родиться Козерогом - непростое испытание.
Но если усвоить уроки Сатурна - планеты, которая одновременно является и учителем, и "мучителем", то можно стать очень сильным и добиться настоящего успеха.
Из рожденных под этим знаком Зодиака выходят прекрасные врачи, химики, биологи, политики, юристы, астрономы, банкиры, риелторы, композиторы и певцы.
Например, одним из интереснейших представителей этого знака является легенда музыки Элвис Пресли.
Он принадлежит, правда, к тому редкому типу этого знака, которого Сатурн одарил большим богатством, но Юпитер - уничтожил посредством гедонизма и наркотиков.
Подобное с рожденными под знаком Козерога случается крайне редко. Они слишком дисциплинированные и "правильные", чтобы позволить зависимости себя уничтожить.