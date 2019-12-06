3 знака Зодиака - прирожденные победители

Кто из нас не хочет добиться успеха в жизни? Это правда, что человек - сам кузнец своего счастья, но и влияния звезд нельзя отрицать. Не зря же существует еще одно выражение: "Так звезды сошлись (встали)".

Для того, чтобы человек стал сильным, могущественным и успешным, на него должны оказывать влияние определенные планеты. Именно они дают силу, которой не обладают другие.

Самая важная планета для успеха - Юпитер. А еще - энергетический Марс, который задает движение, придает волю, и Сатурн, без которого нет ничего, потому что если нет дисциплины и стратегии, то все вышеупомянутое не имеет никакого смысла.

Овен - рожден быть лидером

Овны - очень смелые люди. Таким энтузиазмом и решительностью, как у них, не обладает, пожалуй, никто другой.

Если Овен говорит, что сделает что-то - это означает, что все получитя. Сколько бы препятствий ни выпадало на пути, он преодолеет и решит все.

Это удивительно, но за что бы ни брался в жизни представитель этого знака - он со всем справится без проблем и каких-то особых усилий. Все дело в харизме: Овен рожден для того, чтобы побеждать. Других вариантов развития событий он просто не рассматривает.

Овен - это росток, который пробьет даже камень, чтобы прорасти к свету. Это ледокол, призванный расколоть лед и проложить путь другим кораблям.

Поэтому среди рожденных под эти знаком так много настоящих лидеров - директоров, топ-менеджеров и т. д. Их нельзя не заметить: эти люди начинают двигаться вперед, как танки, уже с первого дня прихода в компанию. Им достаточно просто пройти мимо, и вы буквально почувствуете эту энергию силы в воздухе.

Если Овен что-то обещает, то выполнит во что бы то ни стало. При этом он вовсе не ожидает, что его партнеры поступят точно так же. Овен просто делает свою работу. Больше всего на свете эти люди не любят предательство, ложь и уныние.

Из них выходят чудесные врачи (в частности - хирурги), инженеры-строители, архитекторы, солдаты, офицеры, главнокомандующие, а также - актеры.

Как, например, как всемирно известный комик Чарли Чаплин. Овен еще и прекрасен в любви (вспомните, например, Казанову). И в политике они великолепны.

Однако быть рядом с Овном непросто. Если вам выпало работать или жить с этим человеком, то будьте готовы работать, работать и еще раз работать. Потому что это единственный способ проявить себя рядом с представителем этого знака. Он и сам трудится без устали, и другим лениться не позволяет.

Стрелец - знак счастья, радости и экзотики