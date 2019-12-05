Эстония: завершить проект Rail Baltica в срок нереально

Аудит, проведенный Госконтролем, показал, что при реализации железнодорожного проекта Rail Baltica, в том числе в части проекта, за который отвечает Эстония, возникли задержки и прогнозируется рост стоимости части работ, поэтому завершение проекта в срок не представляется реалистичным, пишет Rus.Postimees.
Анализ Госконтроля показал, что сроки выполнения работ, за которые отвечает Эстонское государство, превышены или будут превышены в среднем более чем на два года по сравнению с конечными сроками, зафиксированными в соглашениях о финансировании, пишет BNS.
Например, деятельность Эстонии по строительству пассажирских терминалов Пярну и Юлемисте задерживается, согласно прогнозам, на 5 лет. По утверждению Министерства экономики и коммуникаций, они все же будут готовы не позднее, чем к 2026 году. В отправленных Европейской комиссии отчетах в качестве причин задержки приведены необходимость в более подробных исследованиях, провал закупки или конкурса, а также более позднее, чем ожидалось, вступление в силу закона о приобретении недвижимости в общественных интересах.
По заявлению RB Estonia OÜ, основного участника реализации эстонской части проекта RB, задержки также обусловлены действиями находящегося в Латвии предприятия RB Rail AS, например, опоздание с составлением проектировочных инструкций.
Все действия в рамках проекта Rail Baltica отстают от зафиксированной в соглашениях о финансировании программы на полтора года. Эстония желала как можно быстро продвигать проект Rail Baltica, поэтому, по сравнению с другими странами Балтии, предприняла сразу больше действий в соответствии с соглашениями о финансировании – из предусмотренных соглашениями о финансировании 71 действия в сфере ответственности Эстонии находится 27.
Если страна-участник ЕС не может вовремя использовать софинансирование, то Европейская комиссия имеет право отозвать деньги. В то же время, по договоренности сторон соглашения о финансировании можно изменять, в том числе продлевать сроки выполнения работ или разделять работы на составные части. Министерства и координатор проекта – находящееся в Латвии предприятие RB Rail AS (RBR) – уже подали ходатайства о продлении срока реализации соглашений о финансировании.
Прогноз стоимости работ по проекту Rail Baltica, находящихся в зоне ответственности эстонского государства, возрос на 31,7 млн евро, т.е. на 13,9 процента по сравнению с бюджетом, зафиксированным в заключенных с ЕС трех соглашениях о финансировании. Например, согласно прогнозу, первый этап строительства пересечений железной дороги с другими объектами инфраструктуры дороже указанного в соглашении о финансировании на 20,5 млн евро, также прогнозируется увеличение стоимости строительства терминалов в Пярну и Юлемисте.
Европейская комиссия финансирует работы по проекту в пределах зафиксированного в соглашениях о финансировании бюджета, а все превышающие бюджет расходы страны-члены проекта должны нести сами. Удорожание было обусловлено, в числе прочего, уточнением прогнозов по стоимости. В то же время, в части крупных проектов увеличение стоимости и продление сроков реализации является, скорее, обычной практикой.
По оценке госконтроля, финансирование сооружения железной дороги Rail Baltica до его завершения не было продумано. Финансирование реализации проекта Rail Baltica через Фонд объединения Европы осуществляется по действиям на основании ходатайств в различные бюджетные периоды ЕС. Поэтому нет уверенности в том, в каком объеме и с какой степенью поддержки можно получить софинансирование ЕС для завершения строительства железной дороги.
Тем не менее, Европейская комиссия неоднократно выражала политическую поддержку завершению проекта Rail Baltica, считая его приоритетным проектом ЕС в области инфраструктуры. Финансирование проекта планируется в бюджетной стратегии и госбюджете, т.е. в целом на пять лет вперед.
Госконтроль и в своем составленном в 2017 году обзоре рекомендовал, чтобы государство разработало план финансирования проекта Rail Baltica и сценарии на случай если ставка софинансирования ЕС окажется меньше планируемой или проект подорожает. Этого до сих пор не сделано.
Аудит Госконтроля также показал, что для организации закупок и управления договорами в рамках проекта Rail Baltica в Эстонии распределены задачи и ответственность, и в целом все сделано в соответствии с законами и установленными правилами.
Тем не менее, в организации надзора и управлении рисками и изменениями в эстонской части проекта существуют проблемы. Хотя основную часть связанных с проектом Rail Baltica действий, находящихся в зоне ответственности Эстонии, реализует Rail Baltica Estonia OÜ, за их своевременную реализацию в соответствии с бюджетом отвечает Mинистерство экономики.
В то же время, министерство не определило, как осуществляется надзор за деятельностью RBE и как происходит управление случающимися в проекте серьезными изменениями, например значительным продлением сроков или ростом расходов. Хотя во время аудита и была восстановлена руководящая группа проекта, основная цель которой состоит в обеспечении регулярного обмена информацией между связанными с проектом сторонами и достижении соглашений на уровне руководства, но результаты этой работы Госконтроль еще не имел возможности оценить.
Госконтроль рекомендовал Министерству экономики и коммуникаций для более эффективного развития проекта Rail Baltica разработать порядок управления изменениями проекта и организации надзора, в том числе определить роль Mинэкономики и необходимые процедуры. Кроме того, Госконтроль рекомендовал Mинистерству экономики и коммуникаций в сотрудничестве с Министерством финансов проанализировать возможные сценарии для снижения связанных с финансированием проекта рисков, а также составить прогнозы финансирования.
По оценке министра экономики и инфраструктуры, установленные ранее сроки сооружения железной дороги Rail Baltica по-прежнему остаются реалистичными.
Министерство финансов считает, что участники проекта должны провести переговоры и договориться о новом измененном графике реализации проекта или о приостановлении проекта, поскольку страны Балтии, с большой вероятностью, не смогут финансировать из своего бюджета реализацию проекта в случае ставки и объема участия, которые будут серьезно отличаться от приведенных в анализе окупаемости. По оценке министра финансов, следует считать безосновательной оценку Министерства экономики и коммуникаций о том, что железная дорога будет построена и без поддержки ЕС.
Главному исполнителю эстонской части проекта, Rail Baltica Estonia OÜ, Госконтроль рекомендовал с целью своевременного выявления и снижения рисков продолжать развивать систему управления рисками таким образом, чтобы она помогала снижать удорожание стоимости работ по проекту и способствовала соблюдению сроков. Также Госконтроль рекомендовал для обеспечения прозрачности и подконтрольности действий документировать обсуждения и решения в части организации закупок и управления договорами, встречи рабочих групп по управлению рисками, выбор членов комиссии по закупкам и причины изменения плана закупок.