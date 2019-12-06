Знакомство в Риге, выкидыш и отношения Андрея Миронова с актрисой Татьяной Егоровой

#Metoo по-советски

Актриса первой в 1999 году подняла вопрос о том, что директора театров и режиссеры пристают к актрисам.

"Надо расплачиваться туловищем. Актрисы бегали, локтями друг друга отталкивали... Все всё знали..." - вспоминала Егорова.

Со слов Татьяны Егоровой известная актриса Татьяна Васильева была фавориткой главного режиссера театра "Сатиры" Валентина Плучека.

"Потом влюбилась дура в Жорку Мартиросяна. Он [Плучек] ненавидеть стал ее... А как Андрею Миронову доставалось! Есть большая вина его [Плучека] в том, что он [Миронов] рано ушел", - считает актриса.

Необычное знакомство в Риге

Егорова вспоминает гастроли в городе Рига. Друзья пригласили Егорову в новый ресторан "Латвия". Она заметила, что на нее пристально смотрит молодой человек. Поклонник сказал, что узнал актрису, рассказав, что сам меховщик. Привыкшая к дорогим подаркам, звезда решила, что теперь ей новый ухажер подарит меховое изделие.

Звали латвийского поклонника Маркус Бутс. Он пригласил Егорову в модный рижский ресторан "Pūt, vējiņi!". Во время обеда мужчина рассказывал, что он состоит в секретной службе и спасает мир от Третьей мировой войны. Бутс подарил актрисе сувенир, на котором были изображены виды Риги и стал рассказывать про каждый из них. Дойдя до снимка с Konvēnta sēta он указал, что именно здесь находится филиал психоневрологической клиники, в которой он состоит на учете.

Актриса признается, что рассказала про этот случай коллегам. Всех тогда он очень насмешил.

Роман с Андреем Мироновым

Татьяна Егорова рассказывает, что у нее был головокружительный роман с Мироновым. Многие актрисы-коллеги уговаривали ее сделать аборт. Но она случайно упала и случился выкидыш. Стоит отметить, что это была не первая беременность от Андрея Миронова. Она считает, что "надо знать от кого рожать", а актер тогда был "психически и физически нездоров".

В какой-то момент женщина решила прервать отношения с Мироновым. Она вернула ему ключи от квартиры, где они жили и ушла.

"Он входит разъяренный. Говорить нечего... Он все знает, я все знаю.

Он меня берет за шиворот и ведет меня в коридор, где мужская гримерка. Сам пролез, там стремянка, ремонт был, и меня держит. А я раз - и вырвалась. Я бы не жила... Он меня выкинул бы в окно. Убил, не знаю чем. Он не мог этого перенести..." - вспоминает она.

Через некоторое время стало известно, что он женился на Екатерине Градовой. Как указывает Егорова, это произошло на зло ей.