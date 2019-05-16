Metoo по-советски: Актриса рассказала о домогательствах со стороны Андрея Миронова

Несмотря на то, что их роман начинался не очень однозначно. Людмила Гаврилова очень тепло вспоминает Андрея Миронова. Она рассказала, как спасла его портрет из театра и до сих пор хранит его дома.

Актер просто купался в женском внимании.

"Когда Андрей приходил в театр, ... и этот дорогой парфюм, которым он пользовался. Девушки заходили в лифт и говорили: "Ах, Андрюшей пахнет"... Я держала его на расстоянии. Не хотела быть как все", - вспоминает Людмила Ивановна.

Она призналась, что по-человечески Миронов ей во многом помог. Она просто не хотела быть его очередным "трофеем". За многие годы ухаживаний актриса успела уже выйти замуж и родить сына Таира, но брак распался.

Людмила Гаврилова призналась, что она никогда не любила Миронова.

Она до сих пор хранит актерскую анкету Андрея Миронова. Артистка признается, что их отношения начались неожиданно и против ее воли.

"Это было слегка легкое насилие, которое я ему простить не могла. И он потом просил прощения. Но потом я поняла, что деваться некуда.

Это длилось пока я не влюбилась по-серьезному...", - сказала Борису Корчевникову актриса.

Ведущий не смог удержаться и не расспросить об этом случае подробно.

"Мы были в Новосибирске. ... Нас повезли в гостиницу. Я первой пулей выскочила из машины. Быстро поднялась на свой этаж... Весь коридор темный... Подъезжает лифт и бешеной походкой Миронов хватает меня, толкает к себе в номер и забрасывает ключ за шкаф"

Людмила Гаврилова рассказала, как попыталась сопротивляться и встать, но актер ее толкнул на диван.

"Он толкнул меня на диван. Тогда я встала снова и с размаху влепила ему пощечину", - вспомнила она.

Актер немного пришел в чувство и сбавил напор.

"Я была оскорблена этим. Что я игрушка? Девочка из публики?... Потом все улеглось", - сказала она.

ФОТО: скриншот видео

Артистка считает, что поступок Миронова был не очень красивым. Их отношения длились целых три года. Это совсем не было тайной для окружающих. Примечательно, что супруга актера Лариса Голубкина знала про роман между коллегами.

Вторым мужем артистки стал Александр Диденко, и именно его она всегда считала своей главной страстью. Андрей Миронов потом пытался вернуть ее внимание, но это было тщетно.

14 августа 1987 года Людмила Ивановна призналась, что какая-то неведомая сила повела ее тогда в рижский театр на спектакль. Она была на концерте в Домском соборе. В итоге она стала свидетельницей последних минут из жизни Миронова.

Тогда на сцене во время спектакля Андрей Миронов внезапно потерял сознание.

"Его повело и он ухватился за воротца. тут подбежал Ширвиндт и его положили на столик для реквизита. Он лежал и сквозь адскую боль говорил: "Жить! Надо жить!". Это было что-то невозможное! Занавес закрыли. Я поняла, что надо объявить зрителям, что спектакль мы не доиграем... Я собрала всю свою волю в кулак и говорю: "Уважаемые зрители, наш спектакль продолжаться не может, потому что Андрею Александровичу Миронову стало плохо. Наш театр приносит свои извинения". Стою как будто мои ноги зацементировали. И тут весь зал вскочил, люди начали аплодировать", - рассказала она.

В трагичный момент рядом с Андреем Мироновым оказались люди, которым он был дорог. В том числе женщины, которые его любили.

Еще два дня рижские врачи боролись за жизнь актера. Но к сожалению, его не удалось спасти.