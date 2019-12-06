Пт, 6.12.2019
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  • Актёр "Игры престолов" подписан на Instagram простой девушки из России. То, что их связывает, не может не умилять

Актёр "Игры престолов" подписан на Instagram простой девушки из России. То, что их связывает, не может не умилять

ФОТО: instagram.com/pascalispunk/

Актёр Педро Паскаль, сыгравший Оберина Мартелла в сериале "Игра престолов" подписан на девушку из Кабардино-Балкарии всего из-за одного комментария.

Артист подписан в Instagram на 347 человек. Среди них актёры главных ролей сериала - Эмилия Кларк, Лена Хиди, Мейси Уильямс и так далее… Но что в этом списке делает девушка из Кабардино-Балкарии с ником zukhrakab?

Девушка рассказала, как получилось так, что она оказалась в списке этой звёздной компании.

Россиянка подписалась на профиль Педро Паскаля в Instagram, когда его только утвердили на роль Оберина. Тогда многие поклонники книг Джорджа Мартина не оценили выбор создателей сериала. Они начали писать Паскалю гневные сообщения под фото в его профиле. 

*you don't even know him - вы его даже не знаете

Однако девушка не была в этом числе и поддержала актёра в это непростое время, написав комментарий в ответ всем недоброжелателям.

Вот после этого случая артист и подписался на девушку. Самое главное - он до сих пор не отписался. Хотя сейчас количество его подписчиков уже превышает 1,2 миллиона человек.

В настоящее время Педро Паскаль, помимо роли в "Игры престолов", успел исполнить роль в сериале "Нарко", а сейчас его можно увидеть в сериале "Мандалорец" на Disney+.

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