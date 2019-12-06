Актёр "Игры престолов" подписан на Instagram простой девушки из России. То, что их связывает, не может не умилять

Артист подписан в Instagram на 347 человек. Среди них актёры главных ролей сериала - Эмилия Кларк, Лена Хиди, Мейси Уильямс и так далее… Но что в этом списке делает девушка из Кабардино-Балкарии с ником zukhrakab?

Девушка рассказала, как получилось так, что она оказалась в списке этой звёздной компании.

Сейчас будет кулстори про то, почему меня фолловит Педро Паскаль в инстаграме. Пять лет назад, когда Паскаля только утвердили на роль принца Оберина, я полезла в инстаграм тогда еще неизвестного актера с 10к подписоты https://t.co/NJuNCubUZg — не хухры-мухры (@zuukhra) December 3, 2019

Россиянка подписалась на профиль Педро Паскаля в Instagram, когда его только утвердили на роль Оберина. Тогда многие поклонники книг Джорджа Мартина не оценили выбор создателей сериала. Они начали писать Паскалю гневные сообщения под фото в его профиле.

Естественно, я была не одна такая, а в комментах уже появились сотни хейтеров, которые пищали, что Паскаль — не канон!!1!! Я оставила ровно один комментарий с общим посылом «ю донт ивен ноу хим». Так началась наша с ним интернет-дружба — не хухры-мухры (@zuukhra) December 3, 2019

*you don't even know him - вы его даже не знаете

Однако девушка не была в этом числе и поддержала актёра в это непростое время, написав комментарий в ответ всем недоброжелателям.

Вот после этого случая артист и подписался на девушку. Самое главное - он до сих пор не отписался. Хотя сейчас количество его подписчиков уже превышает 1,2 миллиона человек.