Кабанов путает факты и неуместно использует пример соседнего государства

Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания лжет или неосознанно вводит в заблуждение.

Однако его рассказ о якобы финансировании партий в соседней стране далек от правды, вводит в заблуждение и выходит за рамки контекста.

Кабанов заявил:

"Часто Латвия ссылается на опыт Эстонии. Сегодня наша страна-сосед хочет разделить почти четыре миллиона среди четырех партий. Но выборы не проходят каждый год. И чем занимаются политические партии? К примеру, Центристская партия хочет выделить свои деньги на зону спорта и развлечений. Партия, которая по-эстонски называется "Родина", часть своего финансирования хочет выделить союзу владельцев. Видите, не бедным людям, а тем, у кого есть собственность, чтобы получить от них поддержку на следующих выборах. В свою очередь эстонская Партия реформ считает финансирование политических партий формой коррупции, поэтому принципиально не участвует в разделе этого бюджетного пирога".

Вкратце - депутат указал, что сейчас партии парламента Эстонии делят 4 миллиона евро партийного финансирования и хотят направить эти деньги на строительство спортивного центра и какому-то обществу. В свою очередь Партия реформ считает это формой коррупции и деньги не берет.

Ничего из этого не является правдой. Упомянутые Кабановым четыре миллиона евро - не финансирование партий, а то, что Латвия называет депутатскими квотами. В частности, зарезервированные в процессе принятия госбюджета средства, которые парламентские партии и их депутаты направляют на конкретные целы по своему желанию. В Латвии с такой практикой несколько лет назад было покончено, хотя и наблюдались попытки отдельных партий ее возобновить.

О том, на что в этом году планируют разделить деньги эстонские партии, неделю назад написал эстонский портал ERR. И Кабанов сказал Re:Check, что информацию получил в новостях интернет-портала.

Как сообщает ERR, в этом году партии планируют таким образом поддержать школы, ассоциацию больных диабетом, учреждения культуры, спортивные ассоциации и инфраструктуру, а также церкви. Упомянутая Кабановым Центристская партия запланировала выделить 115 000 евро на развитие зоны спорта и отдыха в одном из микрорайонов Таллинна. Всего разделить планируют 4,2 миллиона евро.