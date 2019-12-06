Кабанов путает факты и неуместно использует пример соседнего государства
Депутат Сейма Николай Кабанов ("Согласие") 5 декабря с трибуны Сейма раскритиковал увеличение госфинансирования политических партий, упомянув в качестве примера Эстонию.
Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания лжет или неосознанно вводит в заблуждение.
Однако его рассказ о якобы финансировании партий в соседней стране далек от правды, вводит в заблуждение и выходит за рамки контекста.
Кабанов заявил:
"Часто Латвия ссылается на опыт Эстонии. Сегодня наша страна-сосед хочет разделить почти четыре миллиона среди четырех партий. Но выборы не проходят каждый год. И чем занимаются политические партии? К примеру, Центристская партия хочет выделить свои деньги на зону спорта и развлечений. Партия, которая по-эстонски называется "Родина", часть своего финансирования хочет выделить союзу владельцев. Видите, не бедным людям, а тем, у кого есть собственность, чтобы получить от них поддержку на следующих выборах. В свою очередь эстонская Партия реформ считает финансирование политических партий формой коррупции, поэтому принципиально не участвует в разделе этого бюджетного пирога".
Вкратце - депутат указал, что сейчас партии парламента Эстонии делят 4 миллиона евро партийного финансирования и хотят направить эти деньги на строительство спортивного центра и какому-то обществу. В свою очередь Партия реформ считает это формой коррупции и деньги не берет.
Ничего из этого не является правдой. Упомянутые Кабановым четыре миллиона евро - не финансирование партий, а то, что Латвия называет депутатскими квотами. В частности, зарезервированные в процессе принятия госбюджета средства, которые парламентские партии и их депутаты направляют на конкретные целы по своему желанию. В Латвии с такой практикой несколько лет назад было покончено, хотя и наблюдались попытки отдельных партий ее возобновить.
О том, на что в этом году планируют разделить деньги эстонские партии, неделю назад написал эстонский портал ERR. И Кабанов сказал Re:Check, что информацию получил в новостях интернет-портала.
Как сообщает ERR, в этом году партии планируют таким образом поддержать школы, ассоциацию больных диабетом, учреждения культуры, спортивные ассоциации и инфраструктуру, а также церкви. Упомянутая Кабановым Центристская партия запланировала выделить 115 000 евро на развитие зоны спорта и отдыха в одном из микрорайонов Таллинна. Всего разделить планируют 4,2 миллиона евро.
Депутат с трибуны Сейма рассказал, что Партия реформ в этом разделении участия не принимает, так как считает финансирование политических партий формой коррупции. Однако на самом деле находящаяся сейчас в оппозиции Партия реформ не участвует в разделении "депутатских квот" - в прошлом году ее многолетний депутат и бывший министр финансов Юрген Лиги эту практику назвал формой коррупции. В свою очередь выделенное государством финансирование партий Партия реформ получает так же, как и остальные крупнейшие политические силы Эстонии. Партия реформ была победителем прошлых выборов в парламент и получила в прошлом году от государства самую большую сумму - примерно 1,6 миллионов, что образует 82% от ее общих доходов.
Информацию о государственном финансировании и получающих его партиях можно найти на сайте Комиссии по надзору за финансированием политических партий Эстонии. Как уже сообщал Re:Check, в прошлом году общее государственное финансирование партий Эстонии составило 5,4 миллиона евро.
Кабанов сказал Re:Check, что хотел показать Эстонию как пример того, что у партий нет ресурсов для использования госфинансирования по сути, поэтому будут "какие-то фейковые проекты и покупка голосов". В конце разговора он пообещал проверить информацию и допустил, что мог ошибаться.
Оппозиционные депутаты критиковали увеличение финансирования партий в связи с полученным ранее Сеймом коллективным заявлением более 10 000 граждан. В нем содержится просьба отложить увеличение до следующих выборов в Сейм. Сейм проголосовал за передачу инициативы бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии для дальнейшей оценки. Как известно, в ноябре этого года в рамках бюджетного пакета депутаты решили увеличить общее финансирование партий с 612 000 в этом году до 4,5 миллионов в будущем. Партия, которая на последних выборах в Сейм получила более 2% голосов избирателей, получит финансирование госбюджета в размере 4,5 евро за каждый полученный голос, но не более 800 000 евро в течение одного календарного года. Это решение вызвало недовольство как потому, что не депутаты дождались следующих выборов, которые могут изменить круг получателей финансирования, так и потому, что одновременно с многократным увеличением партий не было, как обещано в законе, увеличено финансирование зарплат медиков.
Вывод: Кабанов, желая использовать для критикования финансирования партий пример Эстонии, перепутал факты и говорил вне контекста. Используемые им примеры на самом деле отражают разделение так называемых депутатских квот, а не финансирование партий, которое выделяется на нужды самих политических сил. Депутат говорил неправду и вводил в заблуждение.