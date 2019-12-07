"Для красоты": строительный шедевр из Талси

Изначально работники котельной отрицали, мол, в здании нет такого "шедевра", но когда передача своими силами его обнаружила, они тут же связались с руководством.

"Не вполне нормально тратить деньги на такую ерунду", - говорит житель Талси. Другие жители считают, что было бы лучше вообще не устанавливать такого окна, чтобы не сбивать с толку общество.

Член правления Talsu Bio-Energija Мартиньш Залюпе подтверждает, что работы по реконструкции завершены.

Первоначально планировалось установить на втором этаже окно, но во время работ стало понятно, что установить его будет невозможно.

"Из соображений безопасности окно было оставлено, но под ним остались кирпичи", - говорит Залюпе.

Журналист Bez Tabu спросил члена правления, почему изначально казалось, что на этом месте может быть окно. На это Залюпе ответил, что это не новое здание и что из-за трещин было решено не вынимать кирпичи, но по проекту предусмотрено окно, поэтому оно было установлено.

На вопрос, не было бы лучше не устанавливать окно, чтобы не вводить людей в заблуждение, член правления компании ответил, что

"при европейском финансировании никакие изменения невозможны".

Затем журналист поинтересовался, какую функцию выполняет окно в данный момент, на что Залюпе кратко и конкретно ответил - "функцию красоты".

Однако окно не будет выполнять эту функцию вечно, поскольку предполагается, что окно будет заделано специальной пленкой. Пока что это невозможно сделать из-за холодной погоды, мешающей наклеить пленку.

Строительное управление Талсинского края сообщило, что проект еще не сдан в эксплуатацию.