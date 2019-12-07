Сб, 7.12.2019
Когда я упала, я почувствовала очень сильную боль в спине и в то же время сразу поняла, что не чувствую ног. Я стала кричать, потому что боль была ужасная, и я поняла, что на площадке нет скорой помощи. Евгения Асонова, гимнастка, пострадавшая в Риге

Чудеса архитектуры: здания, построенные в немыслимых местах

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ФОТО: Instagram/fransilvestrearquitectos

Когда дело доходит до строительства здания, первая и самая важная его часть - это найти подходящий участок земли или адаптировать его для строительных работ.

Однако не все места в мире позволяют архитекторам вписываться в конкретные рамки - форма и рельеф земельного участка иногда вынуждают авторов зданий быть более гибкими и креативными при проектировании и строительстве. 

CNN собрал необычные дома, построенные в невероятных местах.

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