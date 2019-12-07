Чудеса архитектуры: здания, построенные в немыслимых местах
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Когда дело доходит до строительства здания, первая и самая важная его часть - это найти подходящий участок земли или адаптировать его для строительных работ.
Однако не все места в мире позволяют архитекторам вписываться в конкретные рамки - форма и рельеф земельного участка иногда вынуждают авторов зданий быть более гибкими и креативными при проектировании и строительстве.
CNN собрал необычные дома, построенные в невероятных местах.