В Минске прошли акции протеста против интеграции с Россией

Галерея: В Минске начались акции протеста против интеграции с Россией

Недовольные слухами о возможной интеграции собрались на Октябрьской площади и прошли по проспекту Независимости к Дому правительства. Несмотря на то, что протесты не были согласованы с властями, они прошли мирно, без задержаний.

Отметим, что протесты были приурочены к визиту президента страны Александра Лукашенко в Россию.

В Сочи назначена встреча Лукашенко с Владимиром Путиным.

Прозвучало, что они будут обсуждать углубление интеграции двух стран в преддверии 20-летия создания Союзного государства России и Беларуси.

На данный момент государство фактически существует только на бумаге, однако соглашения 1999 года подразумевали создание общей валюты, суда и таможни.

На днях выступая перед белорусским парламентом, президент Лукашенко заявил, что Беларусь не будет входить в состав России.

"Я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. Мне хватило вот так.

И я не хочу перечеркнуть все, что я сделал вместе с вами, народом: создал независимую суверенную державу, чтобы ее сейчас вложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда", - приводит слова Лукашенко "Радио Свобода".