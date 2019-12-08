"Очень вкусно". Художник съел банан за 120 тысяч долларов

Мужчину сразу же попросили представиться — он только что съел арт-объект.

В Instagram Дэвид Датуна сообщил, что это был перформанс "Голодный художник", а банан был очень вкусным.

Придётся ли "голодному художнику" платить за съеденный банан и сколько - пока неизвестно. Галерея, где проходит выставка, сообщает, что никаких обвинений против мужчины не было. В полиции СМИ рекомендовали обратиться в галерею.

Сам автор работы пока не прокомментировал ситуацию.

Согласно словам галериста Эммануэля Перротена следует, что, вероятнее всего, никаких последствий для мужчины не будет. Он ранее говорил, что не опасается кражи банана, поскольку всегда можно приклеить новый.

ФОТО: EPA/Scanpix

Как сообщалось ранее, работа итальянского художника Маурицио Кателлана была продана за 120 000 долларов.

Это произведение называется "Юморист". Работа была выставлена на ярмарке искусства Art Basel Miami в США.

Автор работы подготовил три версии, у всех была разная цена. Представители аукциона утверждают, что Кателлан предложил выставке свои работы первый раз за 15 лет.