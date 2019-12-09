Пн, 9.12.2019
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В Новой Зеландии произошло извержение вулкана: минимум пять погибших

Вулкан в Новой Зеландии

ФОТО: AP/Scanpix

На полюбившемся туристам новозеландском острове Уайт-Айленд в понедельник произошло извержение вулкана, в котором погибли минимум пять человек, сообщила полиция. Несколько человек по-прежнему не найдены, пишет dpa.

Совсем незадолго до извержения туристов видели, поднимающимися в кратер вулкана, сообщает ВВС. Частный вулканический остров по-прежнему является популярным у туристов несмотря на то, что он один из самых активных вулканов Новой Зеландии.

Местная полиция проинформировала, что во время извержения на острове или вблизи острова находились около 50 человек. Изначально сообщалось о сотне человек.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сказала, что во время извержения на острове находились несколько групп туристов, в том числе и иностранцы.

Минимум 23 человека спасены, но местонахождение еще нескольких человек неизвестно.

Как сообщает CNN, на острове находились более 30 пассажиров круизного судна американской компании Royal Caribbean. Всего же во время извержения на судне Ovation of the Seas находились примерно 4000 человек.

Представитель Службу неотложной медицинской помощи рассказал СМИ, что помощь медиков потребовалась примерно 20 людям.

"Это было довольно взрывное извержение", - рассказал местной радиостанции вулканолог Бред Скот.

Галерея: Извержение вулкана в Новой Зеландии

Ежегодно остров Уайт-Айленд посещают около 10 000 местных и иностранных туристов.

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