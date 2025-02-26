Речь Ярдена Бибас у гроба жены и сыновей транслировалась по всей стране Фото: Getty Images

Сестра Шири, Дана Силберман-Ситтон, сказала во время прощания, что внутренне готовилась к этой минуте все полтора года, но до конца не верила, что она настанет.

Она пообещала сестре, племянникам и своим родителям, что сделает все, что в ее силах, чтобы память о них навсегда осталась в истории Израиля. Она также пообещала, что «монстрам из-за забора» никогда не удастся сломить дух народа Израиля.

Родители Шири и Даны, Маргит и Йосси Силберман, погибли 7 октября 2023 года. По данным израильского следствия, они были сожжены в их доме в кибуце Нир-Оз.

Ранее представители семьи говорили, что, к счастью, Шири об этом так и не узнала.

Во многих городах Израиля люди вышли на улицы с оранжевыми шариками в руках, некоторые — в масках Бэтмена, который был любимым супергероем 4-летнего Ариэля.

«Спи спокойно, маленький Бэтмен. Теперь ты тоже супергерой» и «Простите нас» — написано на многих баннерах.

Общая скорбь

Множество людей собрались в среду на Площади заложников в Тель-Авиве Фото: Getty Images

Здание израильского парламента в среду тоже окрашено в оранжевый цвет.

Спикер Амир Охана начал утреннее заседание Кнессета с минуты молчания в память о всех жертвах теракта 7 октября.

«Мы помним и никогда не забудем. От имени всех членов Кнессета я выражаю глубокие соболезнования всем семьям, потерявшим своих близких», — сказал Охана