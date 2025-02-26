За неделю скончались 8 человек с подтвержденным гриппом; заболеваемость продолжает расти

Так, на прошлой неделе клинически были установлены 349 случаев гриппа, что почти на 100 пациентов больше, чем двумя неделями ранее. Это свидетельствует о высокой активности вируса гриппа, указывает SPKC.

Главным образом болеют дети в возрасте до 14 лет.

Случаи гриппа на прошлой неделе была зарегистрированы на всех десяти мониторинговых территориях, наивысшая его интенсивность наблюдалась в Екабпилсском крае.

Получено восемь сообщений о случаях смерти пациентов с подтвержденным гриппом. Все пациенты были старше 50 лет, у них были несколько побочных заболеваний и факторов риска.

В то время, как в Латвии заболеваемость гриппом растет, у заболеваемости Covid-19 наблюдается тенденция к спаду.

На прошлой неделе было сделано 1275 тестов на Covid-19, 25 из них были положительными.

На прошлой неделе в стационарах лечились 50 пациентов с Covid-19, из них Covid-19 был основным диагнозом у 24 пациентов. Зарегистрировано и четыре случая смерти пациентов с Covid-19.

Чтобы защитить себя от тяжелых форм гриппа, каждый может сделать прививку от гриппа, финансируемую государством, напоминает SPKC. В частности, медицинские учреждения могут использовать имеющиеся у них вакцины для вакцинации пациентов, не входящих в группы риска.

Вакцинация против гриппа по-прежнему рекомендуется, поскольку распространение гриппа может продолжаться до конца мая, а иммунитет вырабатывается в течение 10 дней после получения вакцины.

Вакцинация особенно рекомендуется пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Вакцинация также рекомендуется тем, кому предстоят медицинские манипуляции и пребывание в больнице.

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