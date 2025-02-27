Парковка во дворе только для избранных? Кто решил, кому можно ставить машину

В одном из жилых домов в центре города разгорелся конфликт между жильцами из-за парковочных мест. Группа активных собственников решила запретить посторонним парковаться во дворе дома, но заодно фактически лишила мест и тех соседей, которые не участвовали в собрании. TVNET+ разбирался, что это - самоуправство или новая реальность рижских дворов.