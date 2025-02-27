В одном из жилых домов в центре города разгорелся конфликт между жильцами из-за парковочных мест. Группа активных собственников решила запретить посторонним парковаться во дворе дома, но заодно фактически лишила мест и тех соседей, которые не участвовали в собрании. TVNET+ разбирался, что это - самоуправство или новая реальность рижских дворов.
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Парковка во дворе только для избранных? Кто решил, кому можно ставить машину
"Собрался кворум - 50%+1 голос, проголосовали, большинство было "за". В целом инициатива нормальная, в рамках закона, можно было бы даже поблагодарить активистку за проделанную работу.
Но в протоколе собрания появилась приписка, что получить пропуска от предприятия Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), которое должно их выдавать по правилам, могут только те, кто присутствовал на собрании", - поделился возмущенный житель Андрей.